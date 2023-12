À l’ère de l’ultra-connectivité, les clients s’attendent à pouvoir interagir avec leurs marques préférées en continu. Qu’il s’agisse de questions, de problèmes ou de requêtes, ils veulent des réponses rapidement, quelle que soit la nature de leur demande. Une tendance que confirme Salesforce dans une récente étude : 83 % des acheteurs s’attendent à interagir immédiatement avec quelqu’un lorsqu’ils contactent une entreprise. Le tout, en se voyant offrir une expérience entièrement personnalisée.

Le marketing conversationnel permet justement d’atteindre ces buts. Cette stratégie consiste à mettre l’accent sur les interactions entre les marques et leurs clients. L’enjeu est de créer des relations plus solides avec ces derniers, et de leur offrir un accès simplifié aux services et produits dont ils ont besoin pour booster leur satisfaction, et ainsi le taux de fidélisation.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Pour y arriver, un plan d’action bien ficelé doit être mis en place : segmentation précise, intégration de nouvelles technologies pour personnaliser à grande échelle, nouvelles pratiques de communication… Certains canaux s’avèrent également indispensables pour faire du marketing conversationnel, dont WhatsApp. Avec plus de 2 milliards d’utilisateurs, elle est l’application de messagerie numéro un dans le monde.

Dans son dernier livre blanc, Salesforce revient sur ce canal devenu incontournable pour les équipes du marketing et du service client. Découvrez comment il peut vous permettre de faire efficacement du marketing conversationnel, mais aussi d’engager et de fidéliser davantage vos acheteurs.

WhatsApp, une plateforme aux multiples atouts pour votre marque

Dans ce guide, Salesforce vous emmène à la découverte de toutes les opportunités que vous réserve WhatsApp. Aujourd’hui, la plateforme est l’un des principaux outils de communication dans plus de 180 pays. Lorsque l’on s’intéresse aux atouts qu’elle présente, on comprend vite pourquoi : aucune connexion ou création de compte requise, compatibilité quasi universelle avec différents modèles de téléphones portables, expérience utilisateur simple et rapide, conversations simples à personnaliser… De plus, son utilisation est gratuite.

Ainsi, des milliards d’individus utilisent WhatsApp pour communiquer avec leurs proches, mais aussi avec les marques qu’ils affectionnent le plus. Il faut dire qu’avec sa base d’utilisateurs importante et son niveau d’évolutivité rapide, elle est la solution idéale pour les entreprises qui cherchent à développer leur marketing conversationnel.

Elle propose de puissants outils permettant d’automatiser, d’organiser et de répondre rapidement aux messages des acheteurs dans leur langue. Elles peuvent personnaliser les réponses en quelques clics et ajouter des boutons, des emojis ou encore des visuels. L’objectif est que les marques puissent nouer des relations de confiance avec les acheteurs, tout en résolvant rapidement les problèmes qu’ils pourraient rencontrer.

Fort engagement, plus grand reach, meilleure compréhension du comportement des clients… Le marketing conversationnel via WhatsApp vous réserve encore de nombreux avantages, tous à découvrir dans ce livre blanc. De plus, les témoignages de grandes sociétés comme L’Oréal, Serasa ou encore Superstore sont précieux pour comprendre comment WhatsApp peut vous aider à améliorer vos performances digitales.

Transformez WhatsApp en pilier de votre stratégie de marketing conversationnel

Une question demeure toutefois : comment déployer avec brio sa stratégie de marketing conversationnel sur WhatsApp ? Salesforce a identifié plusieurs bonnes pratiques.

La première est d’intégrer la plateforme dans l’ensemble du parcours client : vous devez communiquer aux étapes où les consommateurs sont les plus réceptifs. En général, le marketing conversationnel est plus efficace vers la fin de l’entonnoir de conversion, lorsque l’acheteur souhaite échanger facilement avec votre marque. En outre, Salesforce recommande de bien respecter les règles de l’application pour assurer une plus grande efficacité dans la transmission des messages.

Il ne s’agit que de quelques-unes des recommandations partagées par l’expert du CRM. Elles sont toutes à découvrir dans ce guide gratuit. Ce dernier vous permettra également d’en apprendre davantage sur :

Les principes du marketing conversationnel ;

Les impacts et avantages de WhatsApp pour votre marque ;

L’importance d’intégrer WhatsApp à un CRM et une plateforme de marketing digital ;

Les meilleures pratiques pour élaborer votre stratégie conversationnelle.

Prêt à améliorer votre relation client grâce à WhatsApp ? N’oubliez pas de télécharger le livre blanc de Salesforce !