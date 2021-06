Depuis le mois de mars, des rumeurs circulent sur une introduction en bourse de la part de la pépite française. La success story de cette entreprise familiale, qui a démarré en 1999, s'apprête à prendre un nouveau virage sur Euronext. Lundi 14 juin 2021, le directeur général d'OVHcloud, Michel Paulin, a confirmé l'entrée en bourse de sa société pour l'automne 2021.

OVHcloud sera sur Euronext à l'automne 2021

OVHcloud est aujourd'hui un leader incontesté dans le cloud au sein de l'Union européenne. Cette volonté de faire une introduction en bourse a été initiée par le fondateur de l'entreprise, Octave Klaba. En effet, le 7 mars 2021, il avait annoncé sa décision sur Twitter. Malheureusement, le lendemain un incendie ravageait les datacenters de Strasbourg. Cet incident a logiquement repoussé l'annonce officielle d'une introduction en bourse. Finalement, trois mois plus tard, OVHcloud annonce son arrivée sur Euronext.

Le groupe d'Octave Klaba est aujourd'hui valorisé entre 3 et 8 milliards d'euros. Dans le cadre de cette introduction en bourse, il semblerait que les 2 400 employés du groupe soient intégrés au projet. Ils seront probablement partie prenante à la cotation, même si la famille Klaba souhaite rester majoritaire, qu'elle que soit l'issue de l'opération. Cette levée de fonds en bourse va permettre à OVHcloud de renforcer sa position de leader au sein de l'Union et dans le monde, et d'accélérer sa croissance sur un marché en plein essor. Le fournisseur de cloud français est le seul à figurer dans le top 10 mondial.

Un champion français qui fait la différence par la sécurité

OVHcloud tente de se différencier de la concurrence en se positionnant comme un tiers de confiance dans la protection des données. Les entreprises sont de plus en plus sensibles à cette problématique. Autant pour les données de leurs clients, que pour les données de leurs équipes. Récemment, Decathlon a par exemple été victime d'une fuite de données massive : 123 millions de données personnelles ont été exposées à cause d'une faille dans une base de données mal configurée. Les informations personnelles de nombreux employés ont notamment pu être dérobées.

Thales a récemment choisi de travailler avec OVHcloud pour héberger sa messagerie Citadel Team. Un choix stratégique pour le géant français qui était à la recherche de deux critères : la souveraineté numérique et la sécurité. Selon le spécialiste de l'aérospatial français : "grâce à OVHcloud, nous accédons à des outils avancés de cloud qui vont nous aider dans le développement, l’industrialisation et le déploiement de la solution chez nos clients".