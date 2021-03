Suite à l’incendie dans les locaux d’OVH à Strasbourg dans la nuit du 9 au 10 mars 2021, l’hébergeur a partagé un tableau récapitulatif pour indiquer à ses clients quelles sauvegardes sont récupérables et lesquelles ne le sont pas. Vous l’aurez deviné, malheureusement tout ne sera pas sauvé…

De nombreuses sauvegardes irrécupérables après l’incendie d’OVH

Hier, lundi 15 mars, les parties SBG1 et SBG4 ont dû être relancées. C’est en tout cas ce qu’avait indiqué le patron Octave Klaba, PDG du groupe, dans son plan de reprise initial. SBG3 devrait repartir dans un second temps, aux alentours du 19 mars. En revanche, il faudra beaucoup plus de temps pour SBG2, la partie la plus touchée dans l’incendie. Au moment de l’intervention des pompiers, le courant avait dû être coupé. Il est temps de redémarrer.

OVH tient à informer ses clients en temps réel sur la situation. Pour cette raison, l’hébergeur a publié le 14 mars une page complète qui récapitule la situation des services et des sauvegardes à Strasbourg. Un tableau dans lequel on retrouve tout le détail, solution par solution (Web Cloud, Bare Metal, Hosted Private Cloud et Public Cloud), le data center dans lequel le service est hébergé, son statut (récupérable, en cours d’investigation, ou non-récupérable) et s’il existe une sauvegarde.

Les équipes d’OVH ont déjà de la visibilité sur ce qui peut être récupéré ou non. L’hébergeur préfère se couvrir en précisant que : « certains services indiqués étant récupérables ne le seront peut-être pas. Compte tenu de la situation exceptionnelle, et malgré tous nos efforts, il est possible que des services indiqués comme récupérables ne soient malheureusement pas rétablis ». Pour le moment, un grand nombre de services sont encore en cours d’investigation. Les clients concernés doivent se rapprocher de leur contact chez OVH ou contrôler le tableau de manière régulière.

Plusieurs types de sauvegardes existent

OVH précise également qu’il y a deux modes de sauvegarde différents. Internal Backup : des sauvegardes effectuées par OVHcloud pour ses besoins de gestion du service ou le Service Backup (en option si souscrite par client). Cette offre permet aux clients OVH de mettre en sécurité leurs données. OVHcloud propose des services de backup optionnels gratuits ou payants, dans le même datacentre (local) ou dans un autre datacentre (multi-DC).

Il n’y aura pas de facturation au mois de mars pour les clients affectés. On peut s’attendre à ce que l’hébergeur fasse d’autres gestes commerciaux dans les prochaines semaines pour tenter de ne pas perdre trop de clients qui commenceraient à s’agacer. Nous savons également qu’OVH est en train de déplacer une partie des clients affectés sur les datacenters de Roubaix et de Gravelline, détenus également par OVH.