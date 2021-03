OVHcloud envisage une entrée en bourse. L’information dévoilée par l’agence Reuters a été confirmée aux Echos par un porte-parole de l’entreprise. Cette opération devrait permettre à la société de gagner en visibilité et d’accroître ses investissements pour mieux concurrencer les champions américains.

Atos, Orange, Google…, le géant français du cloud OVH a multiplié les annonces de partenariats ces dernières semaines. Les ambitions sont grandes pour la société. En à peine 3 ans, la part de marché des acteurs du cloud européen est passée de 26% à 16% au profit des géants du numérique américains représentés par Microsoft, Amazon et Google. Mais pour rivaliser avec ces mastodontes, OVH va avoir besoin d’une montée de capital pour doper ses investissements et accroître sa visibilité. Dans les tuyaux de la société depuis plusieurs mois, le fondateur Octave Klaba et le conseil d’administration d’OVHcloud « ont pris la décision de se préparer à une éventuelle introduction en bourse », a indiqué un représentant de l’entreprise.

L’opération est encore floue puisqu’elle n’en est qu’au stade des préparatifs. Néanmoins l’opération devrait avoir lieu à l’Euronext Paris et la famille Klaba (actuellement détentrice de 80% des parts d’OVHcloud) resterait actionnaire majoritaire. La diffusion des chiffres de l’entreprise qui ont par le passé été tenus secrets, devraient apporter à l’entreprise une forte visibilité auprès des multinationales, ce qui serait un plus pour son accélération à l’international.

OVH a connu une croissance fulgurante ces dernières années et ne cesse de se développer dans le monde. Néanmoins son ambition d’atteindre 1 milliard d’euros de chiffres d’affaires cette année reste bien maigre face aux revenus engrangés par ses concurrents américains ou chinois (avec Alibaba). Actuellement elle ne possède que 2% du marché européen, ce qui la place à la 8e position du classement. Espérons donc que cette levée de fonds permettra à l’entreprise de conserver son statut et faire office de véritable concurrent européen face à Amazon et autres consorts…