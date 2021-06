La retraite va plutôt bien démarrer pour Jeff Bezos. Alors que le multi-milliardaire quittera son poste en tant que PDG d’Amazon le 5 juillet prochain, il fera partie du tout premier vol habité opéré par son autre entreprise, Blue Origin, qui se tiendra le 20 juillet.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jeff Bezos (@jeffbezos)

C’est dans une vidéo publiée sur Instagram qu’il a annoncé la nouvelle : « Depuis l'âge de cinq ans, je rêve de voyager dans l'espace. Le 20 juillet, je ferai ce voyage avec mon frère. La plus grande aventure, avec mon meilleur ami ». Mark Bezos, le frère de Jeff, accompagnera ainsi son aîné lors de cet incroyable périple, véritable rêve d’enfant pour le PDG d’Amazon.

« Vous voyez la Terre depuis l'espace et cela vous change. Cela change votre relation avec cette planète, avec l'humanité. C'est une seule et même Terre. Je veux faire ce vol parce que c'est la chose que j'ai voulu faire toute ma vie. C'est une aventure. C'est une grande affaire pour moi », explique-t-il, en faisant référence à ce que les astronautes appellent « l’overview effect » (effet de synthèse), une prise de conscience qui n’opère que lorsqu’on observe notre planète depuis l’espace.

Il s’agira du premier vol habité du vaisseau réutilisable New Shepard de l’entreprise Blue Origin. Constitué d’un lanceur et d’une capsule, il est spécialement pensé pour le tourisme spatial et peut transporter jusqu’à 6 passagers. Il dispose, en outre, de grandes fenêtres pour admirer la vue depuis les cieux.

Le vol des frères Bezos durera une dizaine de minutes. Après avoir atteint la ligne de Kármán, la frontière entre l’atmosphère terrestre et l’espace, la capsule se détachera de l’étage principal, permettant à ses passagers d’expérimenter l’impesanteur et d’observer la Terre. Tandis que le lanceur ira se poser de manière verticale, la capsule déploiera ses parachutes pour atterrir dans l’ouest du Texas.

Mark et Jeff ne seront pas les seuls passagers de New Shepard : une place est actuellement en vente aux enchères pour plusieurs millions de dollars, et devrait être attribuée le 12 juin prochain. Pour une fois, Blue Origin surpassera sa grande rivale, SpaceX, dans un domaine. Tandis que la firme d’Elon Musk est devenue la première entreprise privée à envoyer des astronautes jusqu’à l’ISS, elle prévoit d’effectuer son premier vol de tourisme spatial à la fin de l’année ou au début de 2022.