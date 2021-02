C’est une grande première pour SpaceX : la première mission entièrement civile au monde. Baptisée Inspiration4, cette mission spatiale embarquera quatre civils dans l’espace à bord d’une capsule Crew Dragon. Le lancement est prévu au Centre spatial Kennedy, pour le dernier trimestre de l’année 2021.

Inspiration4 : la première mission spatiale entièrement civile

SpaceX voit une opportunité parfaite dans les vols spatiaux civils pour collecter des fonds et participer à des œuvres caritatives. C’est précisément l’objectif de cette première mission entièrement civile. Dirigée et commandée par Jared Isaacman, fondateur et PDG de Shift4 Payments, Inspiration4 a pour objectif de collecter des fonds pour l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude à Memphis. Cette expédition spatiale est donc un moyen pour les civils qui participeront de faire un don à cet hôpital pour enfants.

Le voyage durera plusieurs jours autour de la Terre et s’achèvera au large des côtes de la Floride. Les quatre civils qui prendront part à cette mission spatiale en auront sans aucun doute pour leur argent. Évidemment, tous les participants recevront une formation de la part des équins de SpaceX. Ils vont notamment devoir apprendre à se déplacer en apesanteur. Ils seront également formés au fonctionnement des combinaisons spatiales et aux situations d’urgence.

Le début de l’ère du tourisme spatial ?

Pour l’instant, la capsule Crew Dragon n’a jamais transporté aucun civil. Son rôle est de permettre aux astronautes de la NASA de rejoindre la Station spatiale internationale. Récemment, la mission Crew-1 a justement permis de transporter quatre astronautes vers l’ISS : Shannon Walker, Michael Hopkins, Victor Glover, et un astronaute de la Jaxa (l’agence spatiale japonaise), le japonais Soichi Noguchi. Quelques mois seulement après le premier vol habité opéré par SpaceX.

SpaceX a la volonté d’envoyer des touristes dans l’espace depuis toujours. En 2020, l’entreprise d’Elon Musk prévoyait de collaborer avec Space Adventures pour envoyer des touristes dans l’espace. Évidemment, l’objectif est de couvrir les coûts gigantesques liés au transport des astronautes vers la Station spatiale internationale, ou d’en profiter pour faire des dons à des associations, comme c’est le cas avec la mission Inspiration4.

À l’avenir, le tourisme spatial pourrait être un moyen particulièrement intéressant pour amortir de telles opérations et même générer des revenus. En 2022, SpaceX prévoit d’aller encore plus loin et de faire voler quatre touristes à destination de l’ISS. Un voyage de 10 jours pour un montant astronomique de 55 millions de dollars (chacun).