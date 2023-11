« Agressif ». Ce serait l’approche de Jeff Bezos alors que l’ancien dirigeant d’Amazon s’apprêterait à vendre 8 à 10 millions de ses actions dans l’entreprise, pour un montant total qui approcherait alors le milliard de dollars. Cette vente, pressentie dans les prochaines heures, interviendrait alors que l’homme d’affaires a déjà écoulé, la semaine dernière, l’équivalent de 240 millions de dollars en actions Amazon.

D’après les déclarations faites dans le cadre de cette transaction, les millions issus de cette première vente sont voués à des organisations à but non lucratif, et ils seront versés sous la forme de contributions. À ce stade on ignore quelles organisations en seront les bénéficiaires. Les porte-parole de Jeff Bezos n’ont d’ailleurs pas tenu à faire de commentaires à ce propos.

Jeff Bezos détient toujours une réserve (très) conséquente d’actions Amazon

Fondateur et ex-CEO d’Amazon, Jeff Bezos détient encore de très nombreuses actions au sein de l’entreprise : environ 988 millions d’après les estimations de Bloomberg, soit près de 10 % des parts de la firme. L’homme d’affaires reste par ailleurs, à date, la troisième personnalité la plus riche du monde, avec un capital s’élevant cette fois aux environs de 170 milliards de dollars.

Depuis qu’il a quitté son poste de CEO d’Amazon en 2021, Jeff Bezos s’est consacré à la fois à son entreprise Blue Origin (qui a pour vocation première le développement de technologies visant à réduire les coûts « d’accès » à l’espace), mais aussi et surtout à ses activités philanthropiques. L’intéressé a d’ailleurs assuré vouloir donner une majeure partie de sa fortune personnelle au travers d’actions caritatives, et ce, de son vivant.

Jeff Bezos et Lauren Sanchez, sa compagne, ont par exemple promis en août de donner 100 millions de dollars pour soutenir les efforts de reconstruction de Maui après les incendies qui ont ravagé l’île l’été dernier, rappelle CNBC. Jeff Bezos a par ailleurs lancé en 2020 son « Earth Fund ». Dotée de 10 milliards de dollars, cette initiative vise notamment à lutter contre les effets du changement climatique. En parallèle, l’ex-patron d’Amazon vend aussi, chaque année, l’équivalent d’un milliard de dollars d’actions Amazon pour financer Blue Origin.

Quoi qu’il en soit, la piste d’une nouvelle vente d’actions Amazon par Jeff Bezos en ce début de semaine n’a pas eu d’impact positif sur le cours de l’action du groupe, qui perdait 1,5 % hier.