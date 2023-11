Dans le cadre d’un partenariat inédit entre Amazon et Hyundai, les consommateurs américains pourront, dès 2024, acheter un véhicule depuis le site du géant de l’e-commerce. Faciliter l’achat de véhicules ...

Dans le cadre d’un partenariat inédit entre Amazon et Hyundai, les consommateurs américains pourront, dès 2024, acheter un véhicule depuis le site du géant de l’e-commerce.

Faciliter l’achat de véhicules

La pandémie a accéléré le passage à l’achat de véhicules en ligne, avec des constructeurs qui ont également saisi l’occasion du passage à l’électrique pour numériser le commerce de détail automobile. Au fil des ans, Amazon a mis en place toute une série de fonctionnalités destinées à attirer les clients qui envisagent d’acheter ou de réparer un véhicule. Par exemple, elle facilite la recherche de pièces et d’accessoires. Elle franchit toutefois une étape supplémentaire en s’associant à Hyundai.

Ainsi, les acheteurs auront la possibilité de sélectionner des modèles dans les stocks locaux et de choisir une option de financement directement sur le site d’Amazon. Ils pourront ensuite aller chercher la voiture chez le concessionnaire ou se la faire livrer à domicile. Selon l’entreprise, cette nouvelle fonctionnalité « permettra aux revendeurs de faire connaître leur sélection et d’offrir un confort d’utilisation à leurs clients ».

Son PDG, Andy Jassy, estime que ce partenariat va changer « la facilité avec laquelle les clients peuvent acheter des véhicules en ligne ». Dans le cadre de cet accord, Hyundai intégrera également l’assistant vocal Alexa d’Amazon dans ses voitures à partir de 2025. Le constructeur a par ailleurs a choisi Amazon Web Services (AWS) comme « fournisseur de cloud privilégié pour accélérer sa transformation numérique ».

D’autres constructeurs pourraient suivre

À la suite de cette annonce, les actions en Bourse de plusieurs concessionnaires tels que Carmax, Carvana ou encore Lithia Motors et AutoNation ont chuté. Pour sa part, Hyundai espère que la plateforme d’Amazon contribuera à stimuler ses ventes, bien qu’elle continue d’adopter le modèle des concessionnaires en raison du rôle important qu’ils jouent dans l’entretien des véhicules, a précisé l’un de ses porte-parole.

En effet, les constructeurs traditionnels entretiennent des relations complexes avec les concessionnaires qui sont soutenues, dans de nombreux États, par des lois rendant difficile ou illégal leur contournement.

Ce partenariat pourrait tout de même faire des émules et inciter d’autres entreprises d’automobile à suivre l’exemple de Hyundai. « Il s’agit d’un voyage de transformation que nous entreprenons ensemble, et nous nous réjouissons d’une relation à long terme très productive avec Amazon », a commenté José Muñoz, directeur des opérations mondiales de Hyundai et PDG de Hyundai et Genesis Motor North America.