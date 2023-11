Amazon lance officiellement son service de cloud gaming Luna en France. Accessible simplement avec un abonnement Prime, la plateforme est disponible depuis de nombreux supports. Le choix des briques d’abonnement ...

Amazon lance officiellement son service de cloud gaming Luna en France. Accessible simplement avec un abonnement Prime, la plateforme est disponible depuis de nombreux supports.

Le choix des briques d’abonnement pour Luna

Lancé aux États-Unis en mars 2022, puis au Royaume-Uni, en Allemagne et au Canada, Amazon Luna est désormais disponible pour les joueurs de l’Hexagone, mais également d’Espagne et d’Italie. Pour y accéder, il faut se rendre sur Prime Gaming, offre incluse dans l’abonnement Prime, et lancer le jeu de son choix. Comme les autres offres de cloud gaming, le titre se met directement en route sans qu’un téléchargement ne soit nécessaire.

Luna est accessible depuis les appareils de streaming Amazon Fire TV, les PC, les Mac, les Chromebooks, les iPhone, les iPad, les smartphones et tablettes, ainsi que certaines Smart TV Samsung et LG. Les joueurs peuvent utiliser une manette compatible, se procurer celle qui a été spécifiquement lancée par Amazon, ou se servir d’un dispositif clavier et souris.

En plus de l’offre incluse à Prime, les clients peuvent souscrire à différentes options d’abonnement, chacune leur donnant accès à des contenus supplémentaires. Par exemple, Luna+ propose d’autres jeux pour 9,99 euros mensuels. Le service fonctionne par brique d’abonnement ; ceux qui souhaitent profiter du catalogue d’Ubisoft devront ainsi débourser 17,99 euros par mois.

Amazon se jauge encore dans le secteur du jeu vidéo

Si le secteur du cloud gaming est en plein essor, il n’est pas accessible à tous. Google a connu un échec cuisant avec Stadia, notamment en raison d’un catalogue trop mince. En établissant un partenariat avec un géant comme Ubisoft, Amazon met toutes les chances de son côté, mais doit encore proposer davantage de titres pour être en mesure de rivaliser avec des acteurs bien établis comme Microsoft, Sony ou Nvidia.

Le géant de l’e-commerce convoite et expérimente le marché des jeux vidéo depuis plusieurs années déjà. En plus d’avoir racheté Twitch, il a développé ses propres jeux. Il continue tout de même de rencontrer quelques difficultés dans cette industrie, et a même dû procéder à deux vagues de licenciements au sein de sa division dédiée. Plus de 200 employés ont été remerciés cette année.

Grâce à Luna, Amazon sera en mesure d’enrichir son offre Prime, qui constitue le pilier central de ses activités. En plus de la livraison rapide, cet abonnement offre déjà des services de streaming musical et vidéo.