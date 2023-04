Les licenciements continuent chez Amazon. Le géant de l’e-commerce se sépare de plus de 100 employés dans ses divisions dédiées aux jeux vidéo, selon une note interne rédigée par Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games.

Plusieurs vagues de licenciements chez Amazon

L’industrie technologique paye lourdement les frais du contexte économique global. Après avoir connu une période de croissance exceptionnelle pendant la pandémie, les poussant à embaucher massivement, de nombreuses entreprises sont désormais contraintes de réduire leurs dépenses.

C’est notamment le cas d’Amazon. La société a annoncé, fin 2022, le licenciement de 18 000 de ses employés. Son PDG , Andy Jassy, a réitéré le mois dernier en révélant que 9 000 personnes supplémentaires seraient remerciées. La nouvelle vague de licenciements s’inscrit dans le cadre de cette initiative.

Les unités touchées sont Prime Gaming, Game Growth et le studio Amazon Games de San Diego en Californie. Amazon va également réaffecter des travailleurs à des projets qui correspondent à son « orientation stratégique », a précisé Christoph Hartmann. La décision a été prise après que l’entreprise ait évalué ses « projets actuels » par rapport à ses « objectifs à long terme », indique la note du vice-président, partagée par CNBC.

L’entreprise éprouve des difficultés dans le secteur du jeu vidéo

« Il n'y a jamais de manière agréable de partager ce genre de nouvelle, mais nous nous engageons à traiter nos employés touchés avec empathie et respect, et nous les soutiendrons en leur offrant des indemnités de licenciement, des prestations d'assurance maladie, des services de reclassement et du temps rémunéré pour mener à bien leur recherche d'emploi », annonce-t-il.

Les efforts d’Amazon dans le développement de jeux vidéo peinent à porter leurs fruits. L’entreprise a du mal à produire un titre à succès malgré plusieurs projets publiés. En 2020, elle a sorti son premier jeu à gros budget, Crucible, mais l’a annulé après quelques mois seulement. Un an plus tard, le jeu PC New World a été lancé. Celui-ci a été couronné d’un certain succès au début, Amazon a donc cherché à capitaliser sur cette tendance avec la sortie de Lost Ark en février dernier.

Malgré ces nouveaux licenciements, Hartmann assure que la société continuera de multiplier ses efforts en matière d'édition, et restera « très active dans l'exploration et la signature de nouveaux projets à fort potentiel ».

Amazon n’est pas le seul géant technologique à licencier massivement son personnel. Google et Meta se sont, eux aussi, séparés de plusieurs milliers de leurs employés. La firme de Mountain View a également peiné à se faire une place dans le secteur du jeu vidéo. Son service de cloud gaming, Stadia, a fermé en janvier 2023 un peu plus de trois ans d’activité.