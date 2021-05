Ils l’ont enfin fait. Après quatre tests en haute altitude qui se sont plutôt mal passés, le prototype Starship de SpaceX est enfin parvenu à se poser, ce mercredi 5 mai, sans qu’aucune explosion ne vienne gâcher la fête.

La persévérance paie

Le prototype SN15 a décollé depuis la base de l’entreprise dans le Texas, a atteint une altitude de plus de 9 kilomètres avant que ses trois moteurs Raptor ne s’éteignent progressivement pour effectuer une descente à l’horizontale. À l’approche du sol, deux d’entre eux se sont rallumés pour une manœuvre impressionnante consistant à repositionner le prototype à la verticale, alors qu’il se trouvait à moins d’1 kilomètre du sol. Ses pieds se sont ensuite déployés sans encombre, et il est venu se poser sur l’aire d’atterrissage.

Un petit incendie s’est déclaré à la base du vaisseau après que celui-ci se soit posé, mais il a vite été éteint par les équipes de SpaceX, qui expliquent que cela « n’est pas inhabituel » compte tenu la quantité de méthane transportée par le SN15. Le prototype comptait des centaines d’améliorations par rapport à ses prédécesseurs qui ont fini en miettes, SN8, SN9, SN10 et SN11. Vous l’aurez compris : SpaceX a décidé de faire l’impasse sur les prototypes SN12, SN13 et SN14… et cela a payé.

Starship landing nominal! — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2021

Il s’agit donc d’une très belle semaine pour la firme d’Elon Musk. Le dimanche 2 mai, le capsule Crew Dragon Resilience est parvenue à s’amerrir sans encombre en transportant quatre astronautes à son bord, signant la fin et la réussite de la mission Crew-1, tandis que le mardi 4 mai, le très fiable Falcon 9 a déployé 60 nouveaux satellites Starlink en orbite basse.

Timing parfait

Ce succès tombe à point nommé pour la firme. Il y a quelques semaines, Starship a été choisi par la NASA, parmi trois autres vaisseaux, comme alunisseur dans le cadre du programme Artemis. Il s’agira ainsi de l’appareil qui ira poser les prochains astronautes américains à la surface de la Lune. L’agence spatiale a toutefois suspendu le contrat car les deux autres entreprises en lice, Blue Origin et Dynetics, ont déposé un recours contre sa décision de sélectionner SpaceX.

Elles ont notamment mis en avant certaines défaillances de Starship qui, jusqu’à hier, n’avait pas réussi un seul de ses tests en haute altitude… Pensé pour transporter des humains jusqu’à Mars, le vaisseau possède également une immense capacité de charge utile. Il sera propulsé par un lanceur surpuissant baptisé Super Heavy. Starship est considéré comme la priorité absolue de SpaceX, et pourrait bel et bien représenter l’avenir de la conquête spatiale.