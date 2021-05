C’est fait ! La première mission habitée officielle de la NASA opérée par SpaceX, Crew-1, s’est achevée avec succès. Ce dimanche 2 mai, à 2h57 heure locale, la capsule Crew Dragon Resilience est venue se poser dans le golfe du Mexique avec quatre astronautes à son bord, après avoir quitté l’ISS quelques heures auparavant.

Shannon Walker, Mike Hopkins et Victor Glover de la NASA, ainsi que Soichi Noguchi de la JAXA (l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise) ont ainsi passé 168 jours dans l’espace après leur lancement réussi au mois de novembre dernier. Crew-1 était la première mission officielle réalisée dans le cadre de l’accord commercial entre SpaceX et la NASA, après que la mission test Demo-2 ait été un succès en août 2020 ; une nouvelle preuve du partenariat toujours plus poussé entre l’Agence spatiale américaine et la firme d’Elon Musk. D’ailleurs, cette dernière a été choisie pour poser les premiers astronautes du programme Artemis sur la Lune.

After 167 days in space, the longest duration mission for a U.S. spacecraft since the final Skylab mission in 1974, Dragon and the Crew-1 astronauts, @Astro_illini, @AstroVicGlover, Shannon Walker and @Astro_Soichi, returned to Earth this morning! pic.twitter.com/vuWPPrreyh — SpaceX (@SpaceX) May 2, 2021

Il s’agissait du premier amerrissage nocturne pour la NASA depuis la mission Apollo 8 en 1968, durant laquelle des astronautes s’étaient rendus en orbite lunaire. Crew-1 marque, en outre, la plus longue durée jamais atteinte par un équipage lancé dans un vaisseau spatial de fabrication américaine. Enfin, cette Crew Dragon était seulement la deuxième capsule de l’Histoire à arriver dans le golfe du Mexique.

Après une rentrée atmosphérique habituellement mouvementée, les quatre astronautes semblaient en forme lors de leur sortie du vaisseau, qui s’est produite un peu moins d’une heure après leur amerrissage dans des conditions météorologiques quasi idéales, au large de Panama City en Floride. Actuellement, une autre capsule Crew Dragon, baptisée Endeavour, est amarrée à la Station spatiale internationale. Il s’agit de celle qui a transporté le Français Thomas Pesquet, ainsi que trois autres astronautes (deux Américains et un Japonais) à bord de l’ISS. Leur séjour dans l’espace est prévu pour une durée de six mois.

Let’s give NASA's @SpaceX Crew-1 astronauts a hand! 👏 Welcome home. In the most fitting fashion, their mission, which certified the return of astronaut launches from the U.S., ended with an equally historic nighttime splashdown at 2:56am ET (06:56 UT): https://t.co/xQUMykAB30 pic.twitter.com/pt3lSHkmlH — NASA (@NASA) May 2, 2021

En novembre dernier, SpaceX expliquait que sept capsules seraient lancées pour le compte de la NASA au cours des 15 prochains mois, ces dernières incluant notamment trois missions de ravitaillement. La prochaine mission habitée, durant laquelle des astronautes seront acheminés jusqu’à l’ISS, aura lieu au cours de l’automne 2021.