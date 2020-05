La NASA a dévoilé les trois entreprises choisies pour développer son alunisseur dans le cadre de la mission Artemis. À terme, l’un des trois designs amènera la toute première femme sur la Lune.

En plus de ramener des humains sur la Lune 52 ans après Apollo 17, la NASA prévoit également d’établir une base permanente sur notre satellite en vue de l’exploration du Système solaire. L’Agence spatiale a ainsi sélectionné trois entreprises qui vont devoir se partager un budget de 967 millions de dollars pour développer leur alunisseur.

Ces dernières ont jusqu’au mois de février 2021 pour effectuer les tests préliminaires du vaisseau, puis la NASA éliminera l’une des firmes de la course. Deux alunisseurs seront alors en cours de développement, de quoi permettre à l’Agence américaine de surveiller ses arrières en cas d’échec de l’un d’entre eux. L’Administrateur de la NASA Jim Bridenstine a ainsi déclaré :

Ce sont donc trois designs très différents qui ont été choisis. Sans grande surprise, le premier est le vaisseau Starship développé par SpaceX et propulsé par une fusée Super Heavy. Pensés pour les longs voyages spatiaux, les deux modules sont réutilisables et permettront de faire des allers-retours entre la Lune et la Terre. SpaceX va par ailleurs opéré son tout premier vol habité à la fin du mois, et son vaisseau Dragon XL ravitallera la future base lunaire.

SpaceX has been selected to develop a lunar optimized Starship to transport crew between lunar orbit and the surface of the Moon as part of @NASA’s Artemis program! https://t.co/FRmwWisKfH pic.twitter.com/z1bkUrQMK8

— SpaceX (@SpaceX) April 30, 2020