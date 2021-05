TechCrunch rapporte que la société spécialisée dans les technologies de conduite autonome, Argo AI, vient de mettre au point un nouveau capteur LIDAR à longue portée. Quatre ans seulement après sa création, la société américaine possède aujourd'hui l'une des technologies les plus sophistiquées du marché. Argo AI affirme être prête à équiper des milliers de véhicules autonomes pour qu'ils puissent circuler dès l'année prochaine.

Argo AI prend de l'avance

Durant l'été 2020, Volkswagen a décidé d'investir 2,6 milliards dans Argo AI. Le constructeur automobile allemand ne s'est vraisemblablement pas trompé. Le 4 mai 2021, la société a dévoilé les contours de son nouveau capteur LIDAR à longue portée. Selon la présentation de cette technologie, le capteur aurait la capacité de prendre en compte des informations à 400 mètres de distance avec une qualité haute résolution et la capacité de détecter des objets sombres et éloignés.

Les capteurs sont déjà testés sur quelques Ford Fusion Hybrid et Escape Hybrid. Fin 2021, Argo AI assure que sa flotte de véhicules d'essai comptera environ 150 véhicules Ford Escape Hybrid, tous équipés de ce nouveau capteur LIDAR. Vous l'aurez deviné, le constructeur américain a également investi dans la société Argo AI. Volkswagen et Ford prévoient de déployer leurs véhicules autonomes, grâce aux technologies d'Argo AI, pour les services de VTC et la livraison autonome, dès 2022.

Un capteur LIDAR plus performant que tous les autres ?

Pour Bryan Salesky, CEO et co-fondateur d'Argo AI : "lorsque nous avons commencé à travailler sur les capteurs LIDAR, je savais que le marché ne disposait pas d'un capteur à longue portée, suffisamment puissant pour permettre aux véhicules autonomes de rouler en toute sécurité. Les différentes avancées technologiques réalisées par nos équipes nous permettent aujourd'hui de détenir ce fameux capteur LIDAR, indispensable pour réaliser des tests dans des environnement urbains".

Pour Sam Abuelsamid, analyste chez Guidehouse Insights : "en supposant que ce capteur LIDAR soit à la hauteur de ses promesses, il devrait offrir un avantage substantiel en termes de performances par rapport à Velodyne et lui donner la possibilité d'opérer de manière plus sûre à des vitesses plu hautes, notamment sur l'autoroute". Cette longue portée pourrait offrir un avantage certain à Argo AI par rapport à ses concurrents. Une technologie sur laquelle Aurora travaille également depuis le rachat d'OURS Technology.

Les capteurs LIDAR développés par Argo AI sont capables de détecter la plus petite particule de lumière à 400 mètres de distance. Ils sont également capables de détecter une voiture noire, en pleine nuit, sans phares. Une prouesse que les capteurs LIDAR dits classiques ne sont pas capables de réaliser. Le capteur d'Argo AI fonctionne à une longueur d'onde supérieure à 1400 nanomètres. C'est beaucoup plus que la moyenne des autres capteurs sur le marché.