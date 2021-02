Après avoir racheté la division de voitures autonomes d’Uber et Blackmore, la startup Aurora vient de finaliser une nouvelle acquisition. OURS Technology, c’est le nom de cette société spécialisée dans les technologies LIDAR, qui vient d’être rachetée par Aurora. Avec ce rachat, Aurora espère accélérer le développement des camions autonomes sur la voie publique, aux États-Unis dans un premier temps.

Aurora a de l’appétit

OURS Technology est une société spécialisée dans les technologies LIDAR. Fondée en 2017, le siège social d’OURS Technology est basé dans le Montana. Pour le moment, Aurora n’a pas souhaité divulguer le coût de cette acquisition ni les conditions de l’opération. Les 12 salariés de l’entreprise rejoindront prochainement les bureaux d’Aurora, selon le communiqué diffusé à l’occasion du rachat.

Un porte-parole d’Aurora a déclaré ceci : « nous sommes toujours à l’affût de la façon dont nous pouvons progresser le plus rapidement possible et l’expertise de OURS Technology dans le développement des puces LIDAR s’ajoute à celle que nous avons déjà et va nous permettre d’accélérer nos recherches ». Les capteurs LIDAR, aussi appelés radars de détection et de télémétrie par ondes lumineuses, sont considérés comme l’élément essentiel et indispensable pour déployer en toute sécurité des véhicules autonomes sur la voie publique.

Les 70 sociétés mondiales qui travaillent dans ce secteur développent des technologies LIDAR. Ces impulsions de lumière forment une carte 3D qui permet au véhicule autonome de prendre la bonne direction et de respecter les bonnes distances. On comprend mieux en quoi il s’agit d’un élément indispensable pour les technologies de conduite autonome… Apple est par exemple actuellement en discussion avec plusieurs fournisseurs de capteurs LIDAR pour le développement de sa propre voiture autonome.

OURS Technology, la startup spécialisée dans le LIDAR FMCW

OURS Technology ne développe pas n’importe quel capteurs LIDAR. Il s’agit d’une technologie LIDAR à ondes continues modulées en fréquence (FMCW). Cette technologie aurait deux principaux avantages : les capteurs LIDAR FMCW peuvent mesurer instantanément la vitesse des objets qui s’approchent ou qui s’éloignent d’eux. De plus, ces capteurs ne subissent pas les interférences du soleil ni des autres capteurs.

Les technologies d’OURS vont permettre à Aurora de peaufiner ses propres technologies. Il y a quelques mois, Aurora a déjà dévoilé son « FirstLight Lidar« , un capteur basé sur la technologie de Blackmore (une société rachetée par la startup en mai 2019). Aurora prévoit d’utiliser les technologies d’OURS pour rendre ce capteur évolutif. Un porte-parole de la société a déclaré ceci : « maintenant, nous allons chercher à étendre notre flotte et à commercialiser nos camions sans conducteur, le FirstLight Lidar doit être de plus en plus évolutif, il doit être plus petit et moins cher, mais tout aussi puissant ».