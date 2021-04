Google a annoncé l’arrivée de nouvelles fonctionnalités pour faciliter le quotidien de ses utilisateurs en ces temps de pandémie. Aux États-Unis par exemple, il est désormais possible de commander en ligne auprès de restaurants sans quasiment rien faire : le Google Assistant se charge de tout.

Le Google Assistant aide à commander en ligne

La firme de Mountain View a mis cette technologie en place grâce à Duplex, son IA capable de prendre des rendez-vous par téléphone chez le coiffeur pour le compte des humains. Pour l’utiliser, les Américains n’ont qu’à rechercher le restaurant qui les intéresse dans l’application Google, puis cliquer sur « Commander en ligne ». Une fois le menu choisi, l’Assistant prend le relais et remplit les informations personnelles de manière automatique. Pour cela, il faut bien entendu avoir activé Google Pay et que les données aient été enregistrées au préalable par Chrome.

Pour l’heure, cette fonctionnalité n’est disponible qu’avec une poignée de restaurants en partenariat avec Google outre-Atlantique, mais l’entreprise assure que de nouvelles enseignes y seront bientôt ajoutées. Si cet outil se révèle très pratique, notamment car les commandes de nourriture en ligne ont explosé suite à la pandémie de Covid-19, on ignore si elle finira par être déployée en Europe.

Google Assistant localise votre iPhone

Heureusement, Google a également annoncé de nouvelles fonctionnalités qui, cette fois, sont lancées à l’international. Désormais, les possesseurs d’un appareil doté du Google Assistant peuvent localiser leur iPhone même si ce dernier est en mode silencieux ou que l’option « Ne pas déranger » est activée. Cela était d’ores et déjà possible avec les smartphones Android, mais c’est une première avec les appareils d’Apple. Si vous ne trouvez plus votre téléphone, il vous suffira de dire : « Ok Google, trouve mon téléphone » pour que l’Assistant se mette en relation avec « Localiser mon iPhone » et que ce dernier émette un son vous permettant de le trouver.

Par ailleurs, Google introduit également de nouvelles routines qui vous permettent de programmer un ensemble d'actions en fonction de vos horaires du matin et du soir. Souhaitant encourager leur mise en place, la firme de Mountain View a même décidé d'implémenter une nouvelle section dans la rubrique des routines de l'application Home afin de mettre en évidence les séquences populaires. Vous pouvez ainsi voir ce que d'autres utilisateurs ont mis en place chez eux pour vous inspirer de celles qui vous plaisent, rapporte Engadget.

Ces nouvelles fonctionnalités illustrent les beaux progrès du Google Assistant dont l’utilité est de plus en plus appréciée compte tenu du contexte sanitaire actuel.