Révélé par 01net, Google sort un jeu sur l’emblématique programme de divertissement de France 3 : Questions pour un Champion. En mode solo ou multijoueurs, sur un smartphone ou depuis un Google Home, appuyer sur le buzzer n’a jamais été aussi simple. Il suffit de dire à Google Assistant : « Ok Google, parler à Questions pour un Champion ».

Sur un téléphone Android, le jeu se lance directement dans la conversation avec l’assistant Google. Les parties peuvent comprendre jusqu’à 4 joueurs. Toutefois, pour choisir son adversaire et jouer avec une connaissance, il est obligatoire de se connecter à un compte Google. Sur un jeu gratuit, cette contrainte pose des questions quant aux objectifs du jeu… à moins que Google ait à coeur le divertissement des Français.

L’immersion est à la fois réussie et partielle. La voix off de la narration a été enregistrée par le présentateur de l’émission, Samuel Étienne. Après avoir été guidé par sa voix, les questions sont posées par la voix robotique de l’assistant Google. Chaque manche se compose d’un quiz avec des questions de culture générale. Les joueurs choisissent parmi trois thèmes, et l’objectif est d’être le premier participant à remporter 9 points.

L’interface du jeu ne fait pas dans l’extravagance, elle est simple et efficace. Sans temps de latence, le jeu se lance automatiquement, sans menu à proprement parler. Si d’un point de vue esthétique des améliorations peuvent s’imaginer, ce qui serait particulièrement intéressant c’est d’avoir les réponses aux questions mal répondues. En effet, si aucun joueur ne trouve la réponse, celle-ci n’est pas donnée. Il faut aller la chercher sur Google, un comble alors que le jeu se lance depuis son assistant.