Niantic, éditeur du jeu Pokémon Go, semble vouloir laisser un peu plus son empreinte dans le domaine de la réalité augmentée (AR). John Hanke, son PDG, a ainsi publié un tweet laissant fortement penser au teasing d’une paire de lunettes AR.

« Il est passionnant de voir les progrès que nous réalisons pour permettre à de nouveaux types d’appareils d’utiliser notre plateforme… », a-t-il écrit pour accompagner l’image du gadget. Photographié en gros plan, il s’apparente grandement à des lunettes de réalité augmentée, puisqu’on peut y voir les verres ainsi qu’une sorte de microphone intégré. Pour l’heure, il est néanmoins impossible de savoir s’il s’agit d’un modèle similaire aux Google Glass ou au HoloLens, ou s’il se rapproche davantage des Echo Frames d’Amazon ; intégrant un microphone et deux haut-parleurs, elles permettent à leur porteur de communiquer avec Alexa.

Exciting to see the progress we’re making to enable new kinds of devices that leverage our platform… pic.twitter.com/yYglk4q89G — John Hanke (@johnhanke) March 29, 2021

La réalité augmentée est une technologie en plein essor et d’avenir, Niantic en est l’un des acteurs majeurs et la firme semble vouloir en profiter. En 2019 déjà, elle annonçait un partenariat avec Qualcomm pour développer des lunettes AR, mais l’entreprise a précisé que l’appareil ne serait pas le sien à proprement parler. Plutôt, elle travaille à y intégrer sa technologie de réalité augmentée, que l’on peut trouver dans ses jeux Pokemon Go et Harry Potter: Wizard Unite. En outre, Niantic a racheté la startup 6D.Ai, spécialisée dans la cartographie 3D, et a par la suite révélé ses plans pour créer une carte du monde intelligente en réalité augmentée.

Par ailleurs, TechCrunch a remarqué qu’en amont du tweet posté par John Hanke, Niantic a publié une offre d’emploi pour un poste de responsable de l’ingénierie des systèmes d’exploitation de réalité augmentée, laissant entrevoir ses ambitions dans ce secteur. L’enjeu est peut-être vital : alors que des géants comme Apple et Facebook travaillent, eux aussi, sur le développement de leurs propres lunettes AR, les acteurs tiers comme Niantic doivent suivre la cadence pour ne pas être laissés sur le banc de touche.

Ce teasing intervient seulement quelques jours après que Niantic ait annoncé un partenariat avec Nintendo pour sortir un jeu Pikmin en réalité augmentée dès cette année.