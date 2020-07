Cela fait maintenant plusieurs années que de nombreuses rumeurs circulent sur des lunettes de réalité augmentée signées Apple et sobrement baptisées Apple Glass. D’après The Information, leur développement va dans le bon sens puisqu’une étape cruciale a été franchie par la firme de Cupertino au mois de mai.

Des lentilles semi-transparentes

Toujours selon le média américain, les lentilles semi-transparentes qui équiperont l’appareil sont en effet passées de la phase de prototype à la phase de production de test. Durant cette dernière, Apple produit des milliers d’unités dans le but de tester la production de masse de son futur produit. Cela signifie que la marque à la pomme est enfin parvenue à mettre au point ses lentilles ultra sophistiquées.

Conjointement développées avec Foxconn, partenaire chinois d’Apple, les lentilles sont produites dans une usine de la ville de Chengdu, également connue pour l’assemblage de la majorité des iPad.

À l’image d’autres géants de la Silicon Valley comme Snapchat, Apple voit dans la réalité augmentée l’avenir de la technologie. La firme de Cupertino mise également sur la réalité virtuelle puisqu’elle travaille en amont au développement d’un casque de VR.

À quoi serviront ces lunettes ?

À propos des lunettes, peu d’informations sont disponibles mais une chose est sûre : Apple a retenu la leçon et ne risque pas de faire les mêmes erreurs que Google avec les Google Glass. Après avoir essuyé un échec commercial cuisant, ces dernières sont uniquement disponibles dans le milieu professionnel.

D’après une enquête menée par Popular Mechanics, les lunettes de réalité augmentée d’Apple pourraient corriger de manière autonome les problèmes de vue comme l’astigmatisme, la myopie et l’hypermétropie. Le média affirme également qu’un tout nouveau système d’exploitation leur sera dédié et sera probablement baptisé glassOS. Elles afficheront les mails, SMS ou encore jeux directement dans le champ de vision de leur porteur et devraient disposer d’un affichage holographique.

Si ces fonctionnalités donnent l’eau à la bouche, il est encore difficile de savoir quand les Apple Glass débarqueront sur le marché. Pour le moment, la date évoquée par la presse spécialisée est 2022. Si c’est effectivement le cas, il faudra encore attendre un bout de temps avant d’obtenir des informations avérées sur le prochain « wearable » de la marque à la pomme.