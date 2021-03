Niantic compte bien renouveler l’exploit. Après le succès mondial de Pokémon Go, le studio américain va désormais s’attaquer à une autre licence phare de l’écurie Nintendo : Pikmin. Il s’agira là du premier titre développé dans le cadre d’un partenariat à long terme entre les deux entreprises, indique un communiqué de presse.

Nintendo et Niantic s’associent dans une collaboration à long terme

C’est officiel : Nintendo a choisi Niantic pour devenir son « éditeur d’applications en réalité augmentée ». En d’autres termes, le studio américain sera en charge de développer des jeux pour smartphones en réalité augmentée, qui se basent sur les différents univers du géant japonais. Une confiance de laquelle Niantic se dit « honoré », et qu’il a de toute évidence bien mérité.

Il y a 5 ans, le studio américain chamboulait le monde en lançant Pokémon Go. Grâce à son concept novateur mêlant le monde virtuel au monde réel, le titre a su créer l’événement et offrir un souffle nouveau à la licence phare de Nintendo. Le succès est tel que lors de son premier mois d’exploitation, le titre a généré 206 millions de dollars. En 2019, Pokémon Go a dépassé la barre du milliard de téléchargements et plus impressionnant encore, il a généré plus de 249 millions de dollars pour le secteur du tourisme la même année.

Notons que Niantic a plus tard tenté de renouveler l’expérience avec une autre licence emblématique, Harry Potter. Si les débuts du jeu ont été prometteurs, ils n’ont cependant jamais égalé les excellents résultats de Pokémon Go.

Pikmin va avoir droit à son jeu en réalité augmentée

Pour inaugurer ce partenariat, Niantic va s’attaquer à Pikmin, licence phare de Nintendo qui a été créée par Shigeru Miyamoto, et qui est sortie pour la première fois sur GameCube en 2001. Pour rappel, il s’agit d’un jeu stratégique basé sur la découverte et l’exploration de la planète des Pikmins, petites créatures colorées à mi-chemin entre des lutins et des brins d’herbe.

Si le gameplay qui nous sera proposé reste un mystère, Niantic laisse transparaître quelques indices : « L’application comprendra des activités de jeu pour encourager la marche et la rendre plus agréable. Prévu pour être lancé plus tard cette année, ce sera le premier titre créé par notre studio de Tokyo depuis sa création en avril 2018 ».

Dans un communiqué publié par Nintendo, Shigeru Miyamoto en dit un peu plus : « La technologie de réalité augmentée de Niantic nous permet de découvrir un monde dans lequel les Pikmins semblent vivre secrètement tout autour de nous. En se basant sur l’envie de rendre la marche agréable, notre mission est d’offrir aux joueurs une nouvelle expérience différente de celles des jeux traditionnels. Nous espérons que les Pikmin, tout comme cette application, deviendront vos partenaires de vie ». Il n’y a pas à dire, l’art du teasing est bien maîtrisé.