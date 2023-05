Amazon a annoncé, le 9 mai, un partenariat avec Niantic, le studio derrière Pokémon GO, dans le but d’introduire une nouvelle façon de vendre ses produits en dehors de sa ...

Amazon a annoncé, le 9 mai, un partenariat avec Niantic, le studio derrière Pokémon GO, dans le but d’introduire une nouvelle façon de vendre ses produits en dehors de sa place de marché habituelle. Peridot, le dernier jeu du développeur californien, sera le premier à se servir d’Amazon Anywhere, un moyen d’acheter des produits dérivés depuis un catalogue sans quitter son environnement virtuel.

Acheter avec Amazon sans passer par Amazon

« Nous créons un nouveau paysage pour les expériences numériques et les divertissements », a déclaré Steven Downer, vice-président chargé de l’électronique grand public chez Amazon. Il ajoute que « la plupart des achats dans les mondes virtuels se limitent actuellement à l’achat de monnaie virtuelle et d’objets numériques en jeu, sans qu’il soit possible d’acheter facilement des produits physiques. Nous voulons changer cela ».

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Avec Amazon Anywhere, les joueurs du jeu en réalité augmentée Peridot pourront se procurer des articles relatifs à la licence, comme des t-shirts ou des coussins, sans avoir à quitter l’application. Les utilisateurs pourront s’identifier directement avec leur compte Amazon pour procéder à l’achat. En revanche, pour suivre la livraison, il sera nécessaire de passer par l’app du mastodonte.

Dans une déclaration relayée par GamesBeat, Ziah Fogel, directeur de production de Peridot, se dit « ravi d’offrir à nos joueurs de nouvelles capacités grâce à Amazon Anywhere au sein de notre jeu ». Il explique que « cela donne vraiment vie à l’univers de Peridot, en créant plus d’opportunités pour nos joueurs de s’engager avec la marque, et en aidant à mélanger les mondes virtuels et physiques ».

De nombreux partenariats à venir

Si Peridot est le premier jeu à bénéficier de la fonctionnalité Anywhere d’Amazon, la société basée à Seattle prévoit d’étendre sa fonctionnalité à d’autres jeux vidéo et expériences. Dans son communiqué de presse, elle indique qu’« Amazon Anywhere s’adresse également aux créateurs et aux développeurs de monde virtuel, de jeux vidéo ou d’applications mobiles qui souhaitent étendre leur expérience numérique au monde physique ».

Steven Downer précise qu’avec cette fonctionnalité, « les développeurs et les créateurs sont en mesure d’élargir les environnements in-game ou in-app pour offrir plus que des produits numériques, ouvrant ainsi une nouvelle voie pour engager leur public sans se soucier de la sélection, de l’expédition ou de l’exécution ». De quoi leur permettre de seulement « se concentrer sur la création d’expériences ».

Garder une longueur d’avance

Face à des concurrents de plus en plus féroces, comme Shopify, dans le secteur du commerce en ligne, Amazon cherche à toucher davantage de consommateurs. En avril 2022, le spécialiste l’e-commerce avait lancé Buy with Prime, un outil permettant aux sites partenaires de profiter des services de livraison d’Amazon. En lançant Amazon Anywhere, l’entreprise américaine souhaite continuer à s’imposer sur le marché.