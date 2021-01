Baidu et Blackberry ont annoncé un renforcement de leur partenariat dans le domaine de la conduite autonome, secteur qui connaît actuellement un important gain de popularité et attire de grands noms de l’industrie technologique.

Le moteur de recherche et l’ancien géant des téléphones portables étaient déjà en collaboration depuis 2018 dans le but de faire du système d’exploitation de BlackBerry, QNX, le fondement de la plateforme de conduite autonome Apollo de Baidu. « Avec le logiciel embarqué de BlackBerry QNX comme base, Baidu a fait des progrès significatifs dans le cadre de sa plateforme Apollo en établissant un écosystème commercial pour les technologies innovantes que les constructeurs peuvent exploiter pour leur prochaine génération de véhicules », a déclaré Dhiraj Handa, vice-président de la division Asie-Pacifique chez BlackBerry Technology Solutions.

L’objectif de ce nouveau partenariat est d’intégrer les cartes haute définition de Baidu dans le système QNX pour ensuite le produire en masse et l’implémenter dans « les prochains modèles GAC New Energy Aion de la branche véhicules électriques du groupe GAC », rapporte TechCrunch. Wang Yunpeng, directeur principal du département de conduite intelligente de Baidu, explique qu’avec cet accord, les deux firmes visent à « offrir aux constructeurs automobiles une voie claire et rapide vers la production de véhicules autonomes, avec la sécurité comme priorité absolue ».

Le logiciel de Blackberry est actuellement utilisé dans les systèmes de conduite assistée de près de 175 millions de véhicules, il sera par ailleurs intégré aux voitures électriques de Xpeng, rival chinois de Tesla. À travers son partenariat avec Baidu, Blackberry compte bien grappiller des places de marché en Empire du Milieu, où le secteur des véhicules autonomes est en plein boom avec des acteurs comme DiDi Chuxing, qui souhaite déployer une flotte de robotaxis.

De son côté, Baidu a établi un partenariat avec la maison-mère de Volvo, Geely, pour le développement d’une voiture autonome. C’est également le cas de Tencent, dont Geely souhaite exploiter la division de cloud computing pour un système de conduite intelligente. Baidu, équivalent de Google en Chine, veut également se lancer sur le marché des robots taxis, et a même obtenu l’autorisation de les tester dans les rues de Pékin.