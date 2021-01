Le 7 janvier 2021, Baidu a annoncé une nouvelle collaboration avec Geely, la maison mère de Volvo Cars et l’allié de l’allemand Daimler, pour fabriquer sa propre voiture électrique. Après Didi Chuxing et Alibaba, voici venir un troisième géant chinois sur le secteur de l’automobile propre. Partout à travers le monde, les géants de la tech se lancent dans l’industrie automobile.

Après la conduite autonome, la voiture électrique pour Baidu

Selon Reuters, la voiture électrique ne serait qu’une entrée en matière pour Baidu. En effet, le géant chinois souhaiterait investir beaucoup dans le secteur du transport et certainement accélérer son travail avec les véhicules autonomes, l’avenir de l’automobile et du transport en commun. Baidu travaille déjà sur ce sujet depuis plusieurs années.

L’entreprise a par exemple déployé des minibus autonomes en Chine et au Japon. Baidu est évidemment connue dans le secteur des véhicules autonomes pour avoir développé la plateforme Apollo 5.0, une technologie de conduite autonome créée en propre, imaginée par les ingénieurs chinois de l’entreprise. Une technologie open source qui permet une conduite quasi autonome. Pour être tout à fait précis, il s’agit d’un modèle de perception amélioré pour des scénarios routiers complexes.

Plus récemment, Baidu obtenait l’autorisation de tester ses véhicules autonomes sans conducteur, dans les rues de Pékin. C’était début 2020, et c’était une première pour la capitale chinoise. Pas de chauffeur à bord, mais la possibilité de prendre le contrôle à distance du véhicule grâce au système de conduite 5G imaginé par Baidu. Apollo 5.0 n’en est pas à ses débuts, la plateforme a déjà permis de transporter plus de 100 000 passagers à travers 27 villes du monde.

Une collaboration avec Geely

Ce nouveau partenariat avec Geely amènera très certainement à la création d’une nouvelle entreprise spécialisée dans la voiture électrique. Baidu aura pour mission de développer les logiciels tandis que Geely se concentrera uniquement sur le véhicule. Nous savons déjà que Baidu détiendra une participation majoritaire dans cette future société. Le géant chinois veut garder la main même si Geely est un professionnel du secteur. Geely travaille même sur le développement de voitures volantes.

Baidu est en phase avec les directives du gouvernement chinois. En effet, depuis 2017, Pékin insinue que l’interdiction des véhicules thermiques pourrait avoir lieu à l’horizon 2030. Le gouvernement chinois a par ailleurs annoncé des mesures pour accompagner cette transition vers les véhicules propres. Plusieurs subventions sont versées aux consommateurs qui décident d’acheter une voiture électrique. Si la Chine est en avance sur ce sujet, elle est encore loin derrière la Norvège qui vend aujourd’hui plus de véhicules électriques que de thermiques.