Les stories sont aujourd’hui utilisées un peu partout, mais surtout sur les réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram ou encore Facebook. Un format populaire, qui séduit un grand nombre de personnes et présentent de nombreux avantages : comme la facilité à mettre en avant des produits ou une annonce, un format court qui permet d’aller droit au but, mais aussi de s’engager avec sa communauté très facilement.

Le format tend également à se développer sur le web. Des outils existent pour créer des stories dédiées au web, comme Make Stories ou Once. La liste de ces outils s’agrandit aujourd’hui avec Holofy Products. Cet outil disponible comme un widget et une application iOS et Android, permet de créer des stories pour le web, à partir d’un smartphone. L’application Holofy est collaborative permettant de travailler en équipe facilement sur les différentes stories. Holofy est un outil pertinent, notamment pour les sites de e-commerce.

Des produits présentés de manière authentique



Une fois l’application installée, il est possible de filmer une story directement via l’application, de l’éditer et de la rendre live sur un site internet. Via Holofy Proucts, les stories ont une durée maximale de 2 minutes. L’avantage de l’outil est qu’il permet de réaliser une vraie présentation d’un produit, une démonstration etc. Ainsi le client n’a que peu de chance d’être déçu au moment de la réception, car il aura vu le produit en question sous tous les angles et aura même pu bénéficier de retours utilisateurs !

Holofy permet de filmer différents types de vidéo comme : un aperçu, les fonctionnalités, des instructions d’utilisation, un unboxing … Holofy Products fonctionne avec Woocommerce, WordPress etc. Les vidéos sont hébergées sous Holofy. Cet outil permet d’obtenir des taux de conversion plus élevés, d’avoir plus d’engagement et de réduire le taux de rebond sur un site web ! Les clients font ainsi le bon choix en ayant à leur disposition tous les éléments essentiels.