Engager son audience sur son site web peut parfois être une véritable épreuve. Il faut créer des contenus visuellement attrayants, mais également immersifs. Ils doivent être suffisamment efficaces pour accroître son taux de conversion et son taux d’engagement. Certaines plateformes comme Snackeet vise à aider les entreprises à faire face à ces enjeux. Il s’agit d’une solution innovante qui offre la possibilité de concevoir et de déployer des web stories. Ce sont des stories ayant le même format que celles d’Instagram, mais qui sont lancés sur des sites web.

Créer des contenus qui convertissent

Grâce à leur format, les web stories permettant d’interagir avec ses visiteurs et ses clients dans une forme naturellement engageante et dynamique. Sur Snackeet, il est possible de construire son modèle de web story de A à Z, ou d’opter pour un des nombreux templates proposés afin de débuter plus rapidement. Il y en a de différents types pour satisfaire tous les goûts.

L’avantage, c’est que le design est entièrement personnalisable. Depuis une interface intuitive, l’utilisateur peut ajouter un arrière-plan, écrire un texte ou encore insérer une image ou une vidéo. Il a également la possibilité de mettre des stickers animés afin de rendre son contenu plus dynamique, d’ajouter un calendrier, une localisation ou encore des Call-To-Action (CTA). L’ensemble du processus de création se fait en drag and drop pour plus de simplicité.

À noter que Snackeet permet aussi de créer des quiz et des sondages dans le but d’engager davantage son audience. Pour recueillir des informations utiles à sa base de données, il peut être judicieux d’opter pour un formulaire.

Une fois le visuel terminé vient le moment de lancer son contenu. Cette étape ne prend que quelques secondes et ne nécessite pas d’avoir des connaissances en code ou en développement web. On peut soit copier le lien de son quiz, son formulaire ou de sa landing page qui vient d’être créé, par exemple pour l’envoyer par mail, ou l’insérer comme un widget sur son site web.

Il est ensuite nécessaire de connecter son CRM, Facebook Pixel ou bien Google Analytics afin d’analyser le trafic généré par son contenu ainsi que les leads. Pour garder un œil sur ses métriques, il suffit de se rendre dans l’onglet “Analytics” de Snackeet. Il donne accès à de nombreuses données, par exemple le nombre de fois où sa web story a été ouverte ou encore combien de personnes ont répondu au sondage. Elles sont présentées sous forme de graphiques afin d’être plus rapidement et simplement lues.

Cet outil pratique est disponible au prix de 59 dollars à vie au lieu de 708 dollars. Il permet à deux membres d’une même équipe d’accéder à la plateforme et offre une limite de 5 000 réponses par mois pour les formulaires, quiz et sondages conçues. À noter que deux autres licences sont disponibles, avec des fonctionnalités supplémentaires.

