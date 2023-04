Facebook teste actuellement un nouveau processus pour générer des stories de manière automatisée. Utilisant un système de reconnaissance d’images basé sur l’intelligence artificielle (IA), cette fonctionnalité a vocation à inciter les utilisateurs à poster davantage de stories.

Une fonctionnalité basée sur l’IA pour générer des stories de manière simplifiée

Certains utilisateurs de la plateforme sont désormais invités à utiliser une nouvelle fonctionnalité appelée Advanced Stories. Matt Navarra, spécialiste en réseaux sociaux, a partagé une capture d’écran de cet outil sur son profil Twitter. Celui-ci propose de générer automatiquement des stories à partir des images précédemment postées par l’internaute, en utilisant la correspondance thématique pour fournir des cadres modèles. Le contenu peut ensuite être partagé sur le profil.

Facebook now has a NEW ‘Advanced Stories’ mode ✨ A new ‘ready-made’ Stories tool which uses « advanced photo and video data, including image quality, location, and the presence of people or animals » h/t @TSbyJacki pic.twitter.com/k5Xs6tR4o2 — Matt Navarra (@MattNavarra) April 12, 2023

La fonctionnalité apparaît lorsque l’utilisateur appuie sur l’onglet « Créer une story ». « Permet à Facebook de suggérer des stories de haute qualité, prêtes à l’emploi, en utilisant des données avancées sur les photos et les vidéos, notamment la qualité de l’image, l’emplacement, la présence de personnes ou d’animaux », indique la plateforme avant de démarrer l’expérience.

Tout comme la fonction Souvenirs lancée il y a plusieurs années, Facebook semble vouloir s’adapter aux changements de comportement sur les réseaux sociaux, avec des utilisateurs bien plus enclins à poster des Stories et discuter en privé plutôt que de publier dans leur flux principal. Si l’utilisation de plateformes comme Facebook ou Instagram est toujours importante, l’engagement est très différent. Il s’agit d’une stratégie assumée par Meta, qui pousse de plus en plus les contenus de comptes auxquels les utilisateurs ne sont pas abonnés, une manière aussi de promouvoir davantage de publicité.

Une manière de susciter l’engagement ?

Comme le note le média spécialisé Social Media Today, Meta doit tout de même s’assurer que les utilisateurs continuent à tirer une valeur réelle de leur expérience dans ses applications. Pour Facebook, cela passe par l’engagement avec les proches, un élément qui le distingue d’ailleurs de ses concurrents.

La fonction Advanced Stories lui permet de conjuguer ces deux tendances, l’utilisateur peut partager simplement du contenu avec ses amis et sa famille via un format populaire. Pour ce qui est des comptes professionnels, cet outil peut aussi s’avérer pratique en leur permettant de créer du contenu à l’avance et de mettre en avant des produits ou des thèmes spécifiques.

Pour l’heure, l’outil n’apparaît pas pour tous les utilisateurs. Comme les nombreuses fonctionnalités testées, il est possible qu’elle ne soit finalement pas adoptée par Facebook sur le long terme.