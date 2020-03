Tout le monde parle des stories et utilise aujourd’hui ce format sur Instagram (principalement). Les stories sont des photos ou vidéos éphémères qui ne sont visibles que durant 24 heures (parfois moins et parfois plus) et dont la durée est d’en général 10 à 15 secondes. Ce type de contenu est très populaire sur les applications comme Instagram, Facebook, Snapchat etc.

Afin de sortir de l’écosystème Instagram, je vous ai récemment présenté Storyly, un outil pour intégrer des stories dans n’importe quelle application mobile. Aujourd’hui c’est un autre projet autour des stories que je vous propose de découvrir. Once est un outil français en ligne et gratuit, qui permet de créer des stories interactives sur le web.

Once : une webapp en ligne et gratuite

Ici donc, plus question d’applications ou de réseaux sociaux. Lorsque vous arrivez sur le site, 7 stories vous expliquent le concept de Once. L’objectif étant de créer des stories interactives sur le web et d’engager votre audience avec une expérience immersive. Des éléments comme les curseurs emojis ou bien des questions sont intégrés.

Avec Once, vous pouvez facilement mesurer la satisfaction client, convertir de nouveaux leads, mettre en avant de nouvelles offres, obtenir des informations sur vos clients ou encore planifier des événements.

Un outil simple d’utilisation

Une fois sur Once, vous n’avez plus qu’à modifier les stories. Changez le logo, modifiez les textes, les polices, les couleurs, ajoutez des stickers ou encore des sondages, ajoutez des stories ou supprimez en, libre à vous de personnaliser vos stories. Si vous souhaitez ajouter des photos, vous pouvez télécharger les vôtres ou bien trouver des photos directement sur Unsplash qui est intégré à Once. Les stories peuvent ensuite être partagées sur votre site, sur vos réseaux sociaux via une URL

Une fois vos stories créées, vous avez accès à un dashbord dédié à l’Analytics, mais également aux réponses des utilisateurs suite aux sondages ou quiz.