À l'heure où les contenus authentiques et vecteurs de social proof sont devenus le nerf de la guerre d'une expérience utilisateur optimale, la story est devenue reine. En permettant aux marques, petites ou grandes, de créer un lien unique avec leurs audiences, le format a définitivement de très beaux jours devant lui.

Quand on sait que 70 % de la population mondiale se connecte à Internet depuis un téléphone mobile, la puissance du vertical n'est plus à démontrer. L'ampleur du web mobile continue, en effet, de s'étendre et de nombreuses marques ont déjà pris le train en marche pour offrir une expérience utilisateur optimisée à leurs audiences. Si la story a d'ores et déjà convaincu tout un chacun de sa puissance sur les réseaux sociaux (et notamment sur Instagram), c'est désormais sur les environnements où les marques ont pleinement le contrôle qu'elle prolonge ses effets bénéfiques. Les sites web ou les applications accueillent désormais sur leurs pages celles qu’on nomme Web Stories. L'objectif ? Uniformiser les discours des marques et prolonger l’expérience mobile-first aux endroits-clés des parcours d’achat, le tout pendant plus de 24h.

Le principe de la web story reste tout bonnement le même que celui de la story Instagram avec laquelle 500 millions de personnes interagissent chaque jour. Intégrée aux sites et aux applications, elle offre la possibilité aux marques d'exposer de réels éléments de social proof et de réassurance, aujourd'hui facteurs principaux des décisions d'achats des consommateurs. Le format vertical permet également de passer d'une expérience e-commerce statique (notamment sur les pages produits) à une expérience vivante et dynamique via la mise en avant des stories d'influenceurs, UGCs, unboxings,...

Grâce à son aspect brut et authentique, le format vertical permet de créer une connexion plus forte entre les marques et leurs audiences, tout en augmentant l'engagement et la confiance globale des internautes. La story est aujourd'hui l'un des formats les plus puissants en matière de social proof, paramètre-clé pour les professionnels qui souhaitent convaincre toujours plus de consommateurs. Elle permet, en effet, aux marques de prolonger la durée de vie de leurs contenus d'influence et UGCs en les maintenant à jour pour mieux contrôler leur image. Du côté des internautes, elle leur offre une expérience d'achat plus immersive et directe.

C'est dans cette dynamique que le spécialiste du bien-être féminin Puissante a notamment construit sa stratégie. La marque s'appuie, en effet, sur le format vertical pour répondre à l'ensemble des questionnements de sa cible, également pour casser les frictions potentielles à l'achat de ses produits. Comment ? Grâce à des web stories visuelles et engageantes directement intégrées aux fiches produits. Le but ? Rassurer les potentielles clientes sur le contenu et la discrétion du produit lors de sa réception, humaniser le discours de la marque via des contenus de la fondatrice, enfin, apporter des éléments de crédibilité et de réassurance (grâce à des avis clients et des parutions médias notamment).

Des solutions tout-en-un pensées et développées par des experts du format vertical émergent pour permettre aujourd'hui aux marques de :

Créer rapidement et/ou récupérer de façon automatique les posts/stories issus du social media,

Intégrer les stories en quelques clics aux endroits-clés choisis,

Tracker avec précision et de façon simplifiée les résultats de leurs stories.

Les marques peuvent désormais se concentrer sur les contenus qu'elles souhaitent exposer, sans avoir à se tracasser sur la partie technique, intégration, vitesse de chargement du site,... Le tout, pour répondre aux besoins de proximité, d’authenticité, d’humain longtemps émis par les audiences et aux nouveaux modes de consommation de l’information.

Parce que c’est sur ce dernier point, entre autres choses, que les marques sont aujourd’hui attendues. C’est face à une gymnastique de l'authenticité, du consumer first et de l'immersif qu’elles font désormais face pour toucher habilement et efficacement leurs cibles. Maintenant et plus que jamais dans les mois à venir, c’est sur mobile que tous les regards seront rivés et les stories seront confortablement aux premières loges.