En collaboration avec le groupe Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Waymo prévoit de transformer le Ram ProMaster, un utilitaire du groupe automobile, en un véhicule autonome.

Le Ram ProMaster sera un véhicule de livraison autonome

C’est un partenariat qui dure entre Fiat Chrysler Automobiles et Waymo. Depuis 2016, les deux entreprises collaborent pour développer des véhicules autonomes. FCA fournit les véhicules et Waymo les technologies pour les rendre autonomes. Après avoir équipé une flotte entière de Chrysler Pacifica, Waymo veut désormais s’attaquer à un plus gros véhicule, le Ram ProMaster. L’objectif est de le transformer en un véhicule de livraison autonome.

Si Fiat Chrysler Automobiles a choisi Waymo comme “partenaire technologique stratégique exclusif”, c’est surtout pour profiter de la technologie L4. De cette manière, les véhicules peuvent atteindre un niveau 4 d’autonomie, ce qui signifie qu’ils peuvent prendre en charge la conduite sans aucune intervention humaine, quelles que soient les conditions météorologiques et la circulation. À la fin du mois de juin Volvo a également annoncé s’associer à Waymo pour développer une flotte de taxis autonomes. La filiale du groupe Alphabet a également des accords avec Jaguar et Renault.

Le marché des professionnels avant celui des particuliers ?

Ce nouveau partenariat pour transformer le Ram ProMaster en dit long sur les ambitions de Waymo. La livraison autonome va très certainement être l’un des axes de développement majeur pour les véhicules autonomes. Le groupe FCA l’a parfaitement compris. On peut justement lire les mots de Mike Manley, PDG du groupe dans le communiqué de presse qui relaie l’information :

“Cette prochaine étape consiste à approfondir notre relation avec le meilleur partenaire technologique dans le domaine, pour nous tourner vers les besoins de nos clients commerciaux, en commençant par le Ram ProMaster. Ce partenariat donne le ton pour les solutions de mobilité sûre et durable qui contribueront à définir le monde de l’automobile dans les années et les décennies à venir”.

Le développement des véhicules autonomes pour le grand public a pris du retard à cause de la pandémie de Covid-19. Le virus a obligé presque toutes les entreprises qui testent des véhicules sur la voie publique à immobiliser leur flotte. C’est également pour cette raison que les camionnettes de livraison comme le Ram ProMaster représentent un avenir plus viable à court terme.