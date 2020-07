Snapchat a annoncé à la fin du mois de juin 2020 le lancement d’une campagne en collaboration avec Gucci. Elle permet aux utilisateurs d’essayer certains modèles de chaussure grâce à la réalité augmentée. Annonceur de longue date sur le réseau social, ce partenariat n’a pourtant pas grand-chose d’inédit.

Grâce à une fonctionnalité baptisée Try-on par les équipes de Snap (nom de la société mère de Snapchat), la réalité augmentée se met au service de la mode. Néanmoins, ses capacités techniques offrent de nombreuses possibilités, notamment aux produits cosmétiques, ou encore à l’ameublement. Avec des modèles 3D préparés en amont, la Lens créée pour Gucci permet aux utilisateurs de constater par eux-mêmes comment elles leur vont, et ainsi s’éviter un passage en point de vente. Une fois convaincus, un bouton « Acheter » les renverra vers la boutique en ligne.

« Gucci a toujours été un partenaire incroyablement innovant. Ils abordent chaque activation sur Snapchat avec la même créativité que pour leurs designs et nous savons que dès que nous les approchons avec de nouvelles opportunités, ils comprennent immédiatement la puissance de notre technologie et de nos utilisateurs. Les Snapchatters recherchent activement de nouveaux moyens de s’engager avec les marques sur notre plateforme, et nous sommes ravis d’aider les partenaires comme Gucci à se connecter avec eux pendant cette période. L’ensemble de l’industrie a conscience que l’usage de la réalité augmentée du Try-on va être extrêmement important pour le futur du commerce et après de nombreuses années d’investissement dans ce domaine, nous sommes fiers de le partager avec les Snapchatters aux côtés d’une marque qu’ils aiment » explique Selby Drummond, Head of Fashion and Beauty, de Snap, dans un communiqué.

Try-on est une des nouveautés qui ont été présentées durant le Snap Partner Summit 2020, le 6 juin 2020. Cet événement dévoile aux annonceurs et aux développeurs toutes les nouveautés qui arriveront dans le réseau social sur les mois à venir. C’est l’occasion pour Snapchat de prouver que son application reste l’une des plus avancées, si ce n’est la plus avancée, en matière de réalité augmentée. D’ailleurs, s’il s’avère que Gucci est la première marque à bénéficier de cette technologie, ce n’est pas la première fois qu’il est possible d’essayer des chaussures sur le réseau social. En 2018, Adidas y avant présenté ses Ultraboost 19. Peut-être était-ce le point de départ du développement de Try-on.

Essayé avec mon iPhone 8 Plus, avec des chaussettes blanches sur fond gris, le rendu n’est pas spécialement alléchant. On est habitué à mieux avec Snapchat, et encore plus avec la puissance d’ARKit sur iOS. Mais qu’importe le rendu, pourvu qu’on ait l’expérience … ou pas.