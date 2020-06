Pour la première fois et à cause du coronavirus la conférence Snap Partner Summit de Snapchat a été organisée uniquement en ligne cette année. Cet événement a permis a Evan Spiegel, CEO de Snapchat de revenir sur les derniers événements, comme le confinement et la mort de George Floyd, et nous dévoiler toutes les nouveautés à venir sur l’application. Au programme et sans surprise : réalité augmentée, machine learning, jeux et nouveautés pour la caméra.

Avant d’entrer dans le détail des annonces, revenons sur les chiffres de Snapchat. Au premier trimestre 2020, Snapchat enregistre 229 millions d’utilisateurs actifs quotidien. L’application touche aujourd’hui plus de personnes aux États-Unis que Twitter et TikTok combinés. La Snap Map, fonctionnalité lancée en 2017 est utilisée par 200 millions de personnes par mois. Concernant les Snap, il y a 3 millions de snaps qui sont envoyés par jour.

En introduction, Evan Spiegel a insisté sur le bien-être des utilisateurs, notamment en présentant de nouveaux partenaires comme Headspace et de nouvelles fonctionnalités, comme Here for You permettant aux utilisateurs d’accéder à des ressources d’experts sur des sujets liés au bien -être, le stress, la dépression…

La réalité augmentée, l’atout de Snapchat

Aujourd’hui, 170 millions d’utilisateurs s’engagent avec la réalité augmentée chaque jour via l’application Snapchat. Certains filtres en réalité augmentée ont d’ailleurs été utilisés des milliards de fois. Snapchat a sans surprise présenté plusieurs nouveautés liées à la réalité augmentée, comme Snap ML. Désormais tous les développeurs vont pouvoir apporter leurs propres modèles de machine learning au sein du Lens Studio, afin de créer des Lenses, encore plus poussés. Des “Face Landmarks” et “Face Expressions” pourront être créés, pour un meilleur suivi du visage et développer les gestes de la main.



Snapchat a également dévoilé les Local Lenses. Ces derniers permettront de créer un mode en réalité augmentée, grâce à la communauté Snapchat. Il sera ainsi possible de se plonger dans son propre quartier trasformé à coup de peinture et filtres, de manière totalement virtuelle.



Le Scan de Snapchat s’améliore

L’année dernière, Snapchat a annoncé divers partenariats avec Shazam ou encore Amazon. Cette année, l’entreprise présente de nouveaux partenariats, afin de rendre la caméra de l’application plus intelligente. Par exemple, grâce au partenariat avec PlantSnap, il suffira de placer la caméra devant une plante pour découvrir son nom, son origine ou encore obtenir des conseils d’entretien. Snapchat va plus loin et proposera un service similaire pour les chiens, afin de reconnaître plus de 400 races, et même pour la nutrition en partenariat avec Yuka, afin de découvrir la qualité des ingrédients dans des produits alimentaires. La fonctionnalité Scan, permettra également de scanner les logos d’entreprises, afin de créer des expériences uniques avec les marques.

En plus des nouveautés liées au scan, Snapchat s’attaque à la voix ! En effet, avec Voice Scan, les utilisateurs pourront utiliser des commandes vocales en commençant par “Hey Snapchat” afin de trouver des lenses bien précises.

L’actualité et l’originalité au coeur de l’application

Le temps passé sur les contenus Discover a augmenté de 35%. Snapchat a présenté de nouveaux partenaires, comme avec la NBA, Channel 4 … et dévoiler de nouveaux contenus pour les prochains mois ! Les Snap Originals, les programmes créés par Snapchat et exclusivement disponible sur Snapchat sont regardés par la moitié de la génération Z aux USA.

Côté nouveauté, Happening Now va faire son apparition aux États-Unis et devrait à l’avenir (l’année prochaine?) être disponible dans le reste du monde. Happening Now est un nouveau produit dédié à l’actualité qui se présentera sous un format différent de Discover et mettra en avant les actualités les plus récentes des médias comme The Washington Post ou Buzz Feed, la météo ou encore l’horoscope.

Du nouveau pour le Camera Kit

Afin de proposer une expérience toujours plus performante via la caméra Snapchat, le Camera Kit a été amélioré. Ce dernier permet aux développeurs d’exploiter les capacités de la réalité augmentée et la maitrise de la caméra de Snapchat, pour améliorer les expériences sur leurs propres applications. Nike l’utilisera d’ailleurs prochainement, en lançant des lenses dynamiques pour des challenges quotidiens, via sa nouvelle application de bien être.

Les jeux, un véritable atout pour Snapchat

Les gamers ne sont pas laissés de côté ! Snapchat a lancé l’an passé : Bitmoji for Games. Les utilisateurs peuvent ainsi transformer leur avatar en utilisant un Bitmoji. Sur n’importe quelle plateforme : mobile, PC, consoles, les joueurs incarnent leur Bitmoji afin de profiter une expérience plus personnelles, sociale et amusante.

SNAP GAMES a été introduit l’année dernière. Aujourd’hui 100 millions de Snapchatteurs ont déjà joué à un SnapGames. Un joueur joue en moyenne 20 minutes chaque jour dans Bitmoji Party.

De nouveaux jeux ont ainsi été présenté comme Quiz Party, Super Snappy Bowling, Bumped Out ou encore un jeu créé par le Snap Game Studio : Bitmoji Paint. Ce dernier permettra à tous les utilisateurs du monde de créer un dessin mondial.

Snapchat, une future super-application ?

Enfin, Snapchat a également présenté les Snap Minis. Des versions allégées d’applications populaires, disponibles directement dans Snapchat. Snapchat en a présenté 7, dont Coachella, Headspace ou encore Tembo. Des applications comme N26, Netflix pourrait intégrer le réseau social à l’avenir. Une nouveauté intéressante, qui nous laisse croire que Snapchat pourrait se transformer en super-application dans les années à venir.