Ce mercredi 17 juin, IKEA lance Everyday Experiments en partenariat avec SPACE10, son laboratoire de recherche et de design, à qui l’on doit ces incroyables maquettes de véhicules autonomes. Ce site innovant propose des expériences digitales étonnantes sous formes de prototypes d’applications, permettant de repenser son intérieur et de mieux appréhender la maison du futur.

Repenser le foyer

Le concept tombe à pic, alors que nous sortons de plusieurs mois de confinement qui ont bouleversé nos habitudes. Désormais, le domicile a une place beaucoup plus importante dans le quotidien alors que le recours au télétravail a nettement augmenté. Everyday Experiments offre la possibilité d’explorer de nouvelles manières d’interagir avec l’espace dans lequel nous vivons en mettant le bien-être au premier plan. Fredrik Axén, Responsable numérique du franchiseur IKEA, explique :

« La maison du futur devrait replacer ses habitants au centre de l’équation. C’est l’endroit où chacun doit se sentir en sécurité, à l’aise et avoir le contrôle. La technologie devient rapidement un élément essentiel de l’expérience client et de l’offre d’ameublement de IKEA. En tant que marque, nous nous concentrons en priorité sur le bien-être des personnes et de la planète. Cependant, à l’aube de cette nouvelle ère numérique, nous explorons également de nouvelles façons de créer un meilleur quotidien à la maison, tout en protégeant la vie privée des personnes ».

Des expériences immersives créées avec des technologies de pointe

Si la technologie prend toujours plus d’importance dans nos vies, avec notamment l’arrivée constante de nouveaux objets connectés, l’approche d’Everyday Experiments est totalement innovante. Les expériences imaginées par différents studios et designers ont en effet été mises au point grâce à l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, la réalité augmentée et l’intelligence spatiale de pointe. Et si, avec un smartphone comme simple outil, vous pouviez repenser tout votre foyer de manière ludique ?

Par exemple, l’expérience « Extreme Measures » aide à mieux détecter les dimensions et le volume d’une pièce ou d’un recoin en y insérant un éléphant gonflable. « Light Filters », quant à elle, permet de visualiser à quoi ressemblerait votre pièce avec telle ou telle lumière, un moyen de vous accompagner pour choisir la lampe et l’éclairage idéal.

Ces prototypes d’applications futuristes sont par ailleurs destinés à tous, même aux plus petits. L’un d’entre eux transforme en effet les meubles en créatures vivantes dans le but de stimuler leur imagination.

Pour découvrir ces expériences, rendez-vous sur EverydayExperiments.com.