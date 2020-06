C’est le 15 juin 2020 que WhatsApp a officiellement annoncé sur son blog le lancement des paiements au sein même de son application. Pour l’instant seulement disponible au Brésil, cette nouvelle fonctionnalité de paiement se base sur le service Facebook Pay et permet à ses utilisateurs de s’envoyer de l’argent entre eux ou de payer des commerçants locaux.

Un service sécurisé et gratuit pour les particuliers

Alors que WhatsApp testait depuis plusieurs années son service de paiement en Inde avec un autre système que Facebook Pay, l’entreprise a créé la surprise en annonçant finalement que c’est le Brésil, qui est le premier pays à bénéficier de ce service. En effet, dès aujourd’hui, les utilisateurs brésiliens pourront s’envoyer de l’argent entre eux, aussi “facilement qu’ils s’envoient des messages“.

Ils pourront également payer des commerçants locaux, sans avoir à sortir du chat. Un service de paiement d’autant plus pratique qu’il vient parfaitement compléter les catalogues recensant les produits des commerçants ; une fonctionnalité qui a été lancée en novembre 2019 au sein de l’application.

Si les particuliers peuvent utilisateurs ce service sans aucune commission, les entreprises, elles, devront s’acquitter de frais de traitement à hauteur de 3,99% pour recevoir leurs paiements. Aussi, la firme de Mark Zuckerberg tient à rassurer ses utilisateurs sur la sécurité du service en indiquant qu’un “code PIN spécial à six chiffres ou une empreinte digitale sera nécessaire pour empêcher les transactions non autorisées“.

Pour l’heure, le service de paiement sur WhatsApp au Brésil prend en charge les cartes de débit et de crédit de Banco do Brasil, Nubank et Sicredi sur les réseaux Visa et Mastercard. Toutefois, l’entreprise affirme travailler avec Cielo, principal organisme de traitement des paiements du pays, pour élargir son service à d’autres types de cartes dans un futur proche.

WhatsApp, nouveau canal majeur pour l’e-commerce ?

WhatsApp, qui a passé le cap des 2 milliards d’utilisateurs en début d’année, entend devenir bien plus qu’un simple service de messagerie instantanée. Encore non-monétisée à l’heure actuelle, l’application qui a finalement décidé de ne pas diffuser de publicités à ses utilisateurs, semble enfin avoir trouvé l’une de ses stratégies fortes pour rentabiliser sa popularité : l’e-commerce.

Sa maison-mère, Facebook, a d’ailleurs récemment investit 5,7 milliards de dollars chez Reliance Jio pour partir à la conquête de l’e-commerce en Inde, avec l’espoir de permettre “à près de 30 millions de petits magasins indiens de kirana de faire des transactions numériques avec chaque client de leur quartier” à travers WhatsApp.

Un positionnement d’autant plus intéressant qu’il sort des sentiers de monétisation classiques pour une application de messagerie instantanée, et qu’il présente également une nouvelle opportunité forte pour les entreprises. Désormais, il ne reste plus qu’à s’avoir si les utilisateurs feront assez confiance à Facebook et WhatsApp pour garantir le succès de cette stratégie audacieuse.