Dans le monde du streaming Twitch et YouTube règnent en maîtres. Juste derrière eux, on retrouve Facebook Gaming et Mixer (l’application dédiée aux jeux vidéo développée par Microsoft). Pour tenter de détrôner les deux leaders du marché, Facebook lance sa propre application mobile.

Une app mobile pour concurrencer les géants du streaming ?

Alors que depuis le début du confinement le téléchargement des jeux vidéo explose, notamment en France, Facebook compte bien en tirer profit. Le New York Times a rapporté que Facebook doit lancer aujourd’hui, lundi 20 avril, une application mobile baptisée Facebook Gaming, pour permettre aux communautés de joueurs de se retrouver.

Cette application mobile existait déjà depuis plusieurs mois en Asie du Sud-Est et en Amérique latine où elle a été testée. D’après les informations relayées par les médias américains, l’app devrait proposer une expérience similaire à celle proposée sur l’onglet “Gaming” du site web de Facebook. Les streamers pourront donc y diffuser du contenu ou simplement regarder leurs joueurs préférés.

Il est étonnant de voir que Facebook prend une direction opposée à celle de YouTube. En effet, la plateforme détenue par Google décidait de supprimer son application en 2019, après quatre années d’existence. L’application mobile n’est donc pas forcément la recette miracle… Quoi qu’il en soit, l’app sera d’abord disponible sur le Play Store de Google, puis sur l’App Store, dans un second temps. Quand Apple l’aura approuvée, d’après les déclarations de Facebook.

Facebook Gaming a encore une longue route à parcourir

Facebook promet que pour le moment, il n’y aura pas de publicité sur l’application Facebook Gaming. Il n’y aura que très peu de monétisation dans un premier temps. Le géant américain veut d’abord convaincre la communauté des streamers d’utiliser son application. Il faut bien avouer que Facebook Gaming a du retard sur ses concurrents Twitch et YouTube.

Ces deux plateformes ont respectivement enregistré 3,1 milliards de vues et 1,1 milliard de vues au cours des trois premiers mois de l’année 2020. Contre seulement 554 millions pour Facebook Gaming… Si le réseau social Facebook compte 2,5 milliards d’utilisateurs, l’entreprise peine tout de même à se faire une place dans le monde du streaming.

Cela malgré des investissements massifs et des rachats de joueurs. On pense notamment à la streameuse Corinna Kopf qui est passée de Twitch à Facebook Gaming. Quelques mois plus tôt, DisguisedToast quittait aussi Twitch pour rejoindre Facebook Gaming. Plus récemment, c’est la championne de MMA Ronda Rousey qui se laissait convaincre par la plateforme. Avec le lancement de cette nouvelle application, la plateforme de jeux de Facebook espère bien attirer encore de nouveaux streamers.