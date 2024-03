En amont de la course à l’intelligence artificielle (IA) générative, les géants de la tech portent un intérêt particulier aux robots humanoïdes. Couplées, les deux technologies pourraient révolutionner la robotique.

La récente levée de fonds de Figure AI, start-up fondée en 2022, témoigne de cet engouement. Elle a bouclé un tour de table de 675 millions de dollars, soit plus que ses prédictions, de la part d’acteurs comme Microsoft, OpenAI, Nvidia, Intel ou encore Bezos Expeditions.

Son humanoïde est pensé pour réaliser des tâches pénibles, comme transporter des charges lourdes dans les entrepôts. La société a déjà passé un accord avec BMW pour déployer ses robots dans la production automobile. Brett Adcock, son fondateur et directeur général, a expliqué que les fonds allaient « garantir que nous sommes bien préparés à introduire l’IA dans le monde pour qu’elle ait un impact transformateur sur l’humanité ». Dans cette optique, la firme va exploiter « Microsoft Azure pour l’infrastructure, la formation et le stockage de l’IA ».

Excited to share: Figure raises $675M at $2.6B Valuation

+ OpenAI & Figure signed a collaboration agreement to develop next generation AI models for robots

Below are the details: pic.twitter.com/V57nn9P3oA

— Brett Adcock (@adcock_brett) February 29, 2024