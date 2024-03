Mercedes a établi un partenariat avec l’entreprise Apptronik, qui développe le robot humanoïde Apollo. Le constructeur va les déployer dans ses usines en Hongrie, où la main-d’œuvre se fait de plus en plus rare, selon ses dires.

Pensé pour des tâches spécifiques

Durant ce projet pilote, Apollo, mesurant 1 mètre 80 et capable de soulever jusqu’à 25 kilogrammes, va livrer des pièces sur les chaînes de montage des voitures. Les humanoïdes s’avèrent particulièrement pratiques pour les constructeurs automobiles, car ils permettent d’accroître l’automatisation dans les usines sans apporter de modifications coûteuses à leur agencement. Les robots peuvent en effet circuler dans des espaces conçus pour les travailleurs humains.

Basée au Texas, Apptronik entend démontrer l’intérêt de ses machines dans le contexte automobile. « Lorsque nous avons commencé à construire Apollo, un accord comme celui que nous annonçons aujourd’hui avec Mercedes-Benz était un scénario de rêve », commente Jeff Cardenas, cofondateur et directeur général de la firme.

Pour sa part, Mercedes prévoit d’utiliser la robotique et Apollo « pour automatiser certains travaux manuels peu qualifiés et physiquement difficiles », poursuit-il, faisant référence à des tâches répétitives et physiquement éprouvantes. Celles-ci sont à la fois essentielles et plus simples à automatiser. Il s’agit d’un « cas d’utilisation modèle que nous verrons d’autres organisations reproduire dans les mois et les années à venir », estime le dirigeant.

À travers ce partenariat, les deux sociétés cherchent également à « identifier les applications pour la robotique de pointe dans la fabrication de Mercedes-Benz ».

Un secteur qui commence à prendre ses marques

Si le déploiement d’humanoïdes dans les usines reste rare, il ne s’agit, dans ce cas, pas d’une première. L’année dernière, Amazon a commencé à tester les robots Digit d’Agility Robotics dans certains centres de distribution, tandis qu’en janvier, Figure a annoncé un accord du même acabit avec BMW. D’ailleurs, la start-up a récemment levé la belle somme de 650 millions de dollars, auprès d’OpenAI et de Microsoft, entre autres. Tesla travaille pour sa part sur son propre humanoïde, baptisé Optimus.

Jörg Burzer, responsable de la production chez Mercedes, a tenu à préciser que les robots n’ont pas vocation à remplacer les travailleurs humains. « Pour les voitures que nous produisons, il faut des ouvriers, des ouvriers de premier ordre pour maîtriser la complexité, pour construire ces merveilleuses voitures », a-t-il insisté dans les lignes du Financial Times.

Si ce programme pilote obtient des résultats positifs, il est probable que Mercedes passe commande auprès d’Apptronik, une véritable aubaine pour la société et le secteur dans sa globalité.