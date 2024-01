VinFast, constructeur de véhicules électriques vietnamien, vient d’annoncer un investissement pouvant atteindre 2 milliards de dollars pour implanter des usines de production en Inde. Une démarche qui témoigne de l’attrait grandissant du pays pour l’industrie automobile.

Une capacité annuelle de 150 000 véhicules

Fondée en 2017, VinFast fabrique des véhicules électriques depuis 2021. Cette entreprise déficitaire, souvent comparée à Tesla, s’est inscrite au Nasdaq par le biais d’un accord SPAC avec Black Spade en août et a annoncé son intention de s’implanter en Inde en octobre. C’est désormais chose faite.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Dans un communiqué conjointement partagé avec l’État indien du Tamil Nadu, le constructeur détaille un vaste projet pour s’implanter dans le pays sud asiatique. Celui-ci inclut un engagement initial de 500 millions de dollars pour les cinq premières années, afin de concevoir une usine de production dans la ville de Thoothukudi. Cette installation devrait permettre la création de 3 000 à 3 500 emplois.

« Grâce à ses capacités solides et à son engagement inébranlable en faveur d’un avenir durable, je suis convaincu que VinFast deviendra un partenaire économique fiable et contribuera de manière substantielle au développement à long terme du Tamil Nadu », a indiqué Thallikotai Raju Balu Rajaa, ministre de l’industrie du gouvernement du Tamil Nadu.

VinFast estime que son usine deviendra un centre de production de véhicules électriques de premier ordre dans la région, avec une capacité annuelle de 150 000 unités, contre 250 000 pour son usine principale au Vietnam.

L’Inde, de plus en plus convoitée par les constructeurs

De plus en plus de constructeurs montrent leur intérêt pour l’Inde, troisième marché automobile au monde. Le Tamil Nadu, où se trouve la ville de Chennai, considérée comme le Detroit indien, est au cœur des convoitises. Il abrite d’ores et déjà des sites de production de grandes entreprises telles que BMW, Hyundai et Renault-Nissan, ainsi que des fabricants de véhicules électriques, dont le chinois BYD et les indiens Ather Energy et Ola Electric.

En mai 2023, Hyundai annonçait un vaste investissement de 2,45 milliards de dollars visant à agrandir l’une de ses usines. Si les modèles électriques ne représentaient qu’environ 2 % des ventes de voitures en Inde l’année dernière, le gouvernement vise 30 % d’ici à 2030. Pour cela, il travaille sur un programme destiné à attirer les fabricants de véhicules électriques.

« Nous pensons qu’investir au Tamil Nadu apportera non seulement des avantages économiques considérables aux deux parties, mais contribuera également à accélérer la transition vers l’énergie verte en Inde et dans la région », a commenté Tran Mai Hoa, directeur général adjoint des ventes et du marketing chez VinFast Global.