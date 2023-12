Quasiment trois ans après avoir annoncé son intention de développer des véhicules électriques, Xiaomi a présenté, ce 28 décembre, sa première voiture. Baptisé SU7 pour Speed Ultra, elle devrait permettre à la firme de rivaliser avec des grands noms comme Tesla ou Porsche.

Mieux que le Model S et la Taycan Turbo, selon Xiaomi

Lei Jun, fondateur et directeur général de Xiaomi, ne cache pas ses ambitions. L’année dernière, il indiquait que son but d’ici à 2030 était d’expédier plus de 10 millions de véhicules par an. Il a tenu l’un de ses objectifs, qui fixait la présentation de son tout premier véhicule à la fin 2023.

La SU7 sera équipée d’un moteur de 21 000 tours par minute, ce qui, selon Lei, est supérieur à la Model S de Tesla et à la Taycan Turbo de Porsche. Le véhicule sera alimenté par des batteries des leaders du marché chinois Contemporary Amperex Technology et BYD, en fonction de la configuration du moteur.

La firme a décidé de diversifier ses activités, alors que son secteur de prédilection, celui du smartphone, est de plus en plus saturé. Elle a d’ailleurs enregistré une baisse de sa croissance sur plusieurs trimestres consécutifs. Xiaomi a investi plus de 10 milliards de dollars dans ce nouveau champ d’activité, son dirigeant estimant avoir la capacité de bouleverser le marché comme ce fut le cas dans le secteur du smartphone il y a une dizaine d’années.

Lei Jun a confirmé qu’il s’agissait de son dernier pari entrepreneurial, rapporte Bloomberg.

De nombreux défis

Toutefois, les paysages concurrentiel et réglementaire en Chine, le plus gros marché de véhicules électriques au monde, ont drastiquement changé depuis l’annonce initiale de Xiaomi. La SU7 se dispute également l’attention sur un marché qui compte des centaines de modèles issus dizaines de marques, à l’instar de Xpeng, de Huawei ou encore de Byd.

Pékin a également limité les autorisations de fabrication pour les nouveaux arrivants sur le marché, poussant l’entreprise à s’associer à la société d’État Beijing Automotive Group. En outre, les subventions de l’État à l’égard des acheteurs d’un véhicule électrique ont pris fin en 2022.

La SU7 devrait être commercialisée l’année prochaine à un prix encore méconnu. Le véhicule sera intégré aux smartphones et objets connectés de Xiaomi. La marque a souligné ses efforts pour développer une voiture qui surpasse les normes de sécurité américaines en matière de collisions par l’arrière.