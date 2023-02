Après 9 ans de service, Manu Jain quitte Xiaomi. Son nom ne vous dit probablement rien, mais l'intéressé était une figure clé dans l'organigramme de la marque chinoise. C'est en bonne partie grâce à lui que la firme a pu se développer aussi vite et aussi bien sur le marché indien, qu'elle a investi en 2014. Comme le précise TechCrunch, ce départ intervient toutefois dans un contexte particulier, alors que la filiale indienne de Xiaomi ne cesse de perdre des cadres, et tandis que la marque subit désormais des revers sur ce marché au bénéfice de ses rivaux, dont Samsung... de mieux en mieux positionné en Inde.

Pendant sept ans, Manu Jain avait occupé le poste de directeur de la filiale indienne de Xiaomi, avant de devenir de vice président global de la marque, rappelle TechCrunch. Lors de son arrivée au sein du groupe, il avait réussi, en l'espace de quelques trimestres, à installer confortablement Xiaomi sur le marché indien, surclassant dans bien des cas les marques concurrentes avec une approche agressive, consistant à lancer des smartphone mieux équipés à des tarifs plus abordables.

Manu Jain n'a pas précisé pas pourquoi il quitte Xiaomi, mais des personnes proches du dossier ont indiqué à TechCrunch qu'il a, pendant plusieurs mois, présenté à certains investisseurs des idées pour une startup de véhicules électriques.

D'après les informations du média américain, l'ex cadre de Xiaomi aurait subit de plein fouet la détérioration des relations sino-indienne depuis 2020. En plein contexte de tensions géopolitiques entre les deux pays voisins, l'intéressé se serait vu privé d'une promotion qui lui avait pourtant été promise... ce qui aurait amorcé son départ. À un niveau plus personnel, un litige d'ordre fiscal aurait également contribué à sa volonté de quitter Xiaomi, lit-on.

Change is the only constant in life!

Last 9 years, I’m lucky to have received so much love that it makes this goodbye so difficult. Thank you all. ❤️

The end of a journey also marks the beginning of a new one, full of exciting opportunities. Hello to a new adventure!#ManuJain pic.twitter.com/sVgahC7zhr

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) January 30, 2023