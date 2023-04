L’agence ukrainienne de prévention contre la corruption (NACP) a récemment décidé de placer le géant chinois du smartphone, Xiaomi, sur sa liste des sponsors internationaux de l’invasion russe. Une décision avant tout symbolique, sans conséquence pour l’entreprise si ce n’est en termes d’image. De son côté, l’entreprise chinoise dément tout soutien à des actions militaires.

« La société [ndlr : Xiaomi] a non seulement poursuivi son activité en Fédération de Russie après l’invasion à grande échelle, mais est toujours le leader des ventes de smartphones dans l’État terroriste », a expliqué la NACP dans une série de tweets annonçant sa décision.

L’agence ukrainienne reproche à l’entreprise chinoise d’avoir profité de la guerre pour augmenter ses livraisons « de 39 % au cours du troisième trimestre 2022 par rapport au précédent ». Elle l’accuse d’étendre ses activités en lançant de nouveaux smartphones et des recrutements sur le territoire russe. « Cela indique directement que Xiaomi parraine l’agression militaire de la Fédération de Russie contre l’Ukraine ».

2/4 The reason for inclusion in the list of international sponsors of the war was that the company not only continued its work in the Russian Federation after the full-scale invasion, but is still the leader in smartphone sales in the terrorist-state.

