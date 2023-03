Occuper le terrain médiatique avant qu'Apple ne l'envahisse avec ses Apple Glass. C'est visiblement ce que cherche à faire Xiaomi. La marque chinoise a profité du MWC 2023 pour dévoiler un prototype de lunettes d'AR. Et à l'inverse de ce que son concurrent Huawei a lui aussi montré sur le salon barcelonais, ces lunettes fonctionnent de leur côté entièrement sans fil... ce qui fait tout leur intérêt. Sobrement baptisées Wireless AR Glass Discovery Edition, les binocles connectées de Xiaomi ont par ailleurs le mérite de ne peser que 126 grammes et d'embarquer des technologies intéressantes, à commencer par deux écrans MicroLED capables de monter à 1 200 cd/m2 de luminance.

Xiaomi annonce pour ces deux écrans une densité de pixels atteignant les 58 PPD (pixels par degrés)... précisant au passage que l'oeil humain n'est plus capable de percevoir les pixels à partir de 60 PPD. Les lunettes de Xiaomi sont donc en mesure d'offrir une qualité d'affichage satisfaisante. Du moins sur le papier.

Toujours sur le plan technique, Xiaomi explique utiliser des lentilles électroniques permettant d'ajuster automatiquement les lunettes et leur affichage en fonction des conditions lumineuses de l'environnement. Un mode « Black-out » est en outre disponible pour offrir une expérience immersive à l'utilisateur, à la manière de ce que peut faire un casque de réalité virtuelle, note TechCrunch.

Reste que si elles sont bien sans-fil, les lunettes de Xiaomi ne sont pas tout à fait autonomes pour autant. Elle requièrent en effet une connexion à un smartphone : un Xiaomi 13 ou 13 Pro par exemple, ou n'importe quel autre appareil compatible avec la plateforme Snapdragon Spaces développée par Qualcomm. Parmi ces modèles le tout nouveau OnePlus 11, dévoilé il y a quelques jours.

Boasting a retina-level near-eye display for AR glasses, Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition delivers a truly immersive visual experience. Moreover, our self-developed Xiaomi AR Gesture Control empowers effortless control between virtual and real space. pic.twitter.com/EipqBWxkpW

— Lei Jun (@leijun) February 27, 2023