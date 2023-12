Nouvelle acquisition pour Snowflake qui ne finit plus d’étendre ses compétences. Le 18 décembre, le spécialiste du data-cloud a annoncé avoir racheté Samooha, une start-up spécialisée dans les salles blanches de données. Ce sont des espaces clos et sécurisés utilisés par plusieurs entreprises ou plusieurs branches d’une société pour rassembler ...

Nouvelle acquisition pour Snowflake qui ne finit plus d’étendre ses compétences. Le 18 décembre, le spécialiste du data-cloud a annoncé avoir racheté Samooha, une start-up spécialisée dans les salles blanches de données. Ce sont des espaces clos et sécurisés utilisés par plusieurs entreprises ou plusieurs branches d’une société pour rassembler leurs données dans le cadre d’analyses conjointes.

Snowflake a enchaîné les acquisitions en 2023

Aussi appelées data clean room, ces espaces numériques permettent une data collaboration entre partenaires sans que l’une des entités participantes ne puisse accéder aux informations personnelles liées aux données de l’autre. Avec l’évolution de la réglementation en matière de confidentialité des données personnelles, notamment sur le continent européen, les salles blanches de données se sont de plus en plus démocratisées.

Conscient d’une possible généralisation de cette technologie, Snowflake a décidé d’acquérir un spécialiste du domaine pour renforcer son portefeuille. D’ici la fin du mois, moment à partir duquel l’accord sera conclu, le groupe aura accès à la plateforme de data clean room développée par Samooha.

Comme l’a précisé Snowflake dans son communiqué, « les clients de Samooha bénéficieront de ses nombreuses fonctionnalités de stockage ainsi que de son puissant réseau de cloud de données. En parallèle, nos clients pourront créer, connecter et utiliser plus rapidement et plus facilement des salles blanches de données là où leurs données résident déjà ». En vue de l’acquisition, les dix-neuf employées de la jeune pousse, dont sa PDG, Kamakshi Sivaramakrishnan, et l’un de ses cofondateurs, Abhishek Bhowmick, rejoindront Snowflake. Aucune information n’a été apportée quant aux rôles qu’ils occuperont au sein de la firme. Le montant de l’opération n’a pas non plus été dévoilé.

Pour l’entreprise américaine spécialisée dans l’hébergement cloud de données, le rachat de Samooha constitue sa huitième acquisition de 2023. Snowflake avait commencé l’année avec le machine learning en s’offrant la start-up Myst AI. Le mois de janvier n’était pas tout à fait terminé lorsque la société annonçait avoir acquis SnowConvert, une entité à l’origine d’une solution de migration de données.

Outre ces acquisitions, Snowflake avait révélé, à l’occasion de son évènement annuel, son rapprochement avec Nvidia. Les deux entreprises ont décidé d’allier leurs forces, le data cloud et les puces performantes pour permettre aux clients de Snowflake de créer des modèles d’intelligence artificielle générative à partir de leurs propres données.