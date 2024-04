Dans le but de rester l’un des leaders du secteur de l’intelligence artificielle (IA), OpenAI envisage de construire un vaste centre de données. Cette installation accueillera un supercalculateur dédié à la formation et au fonctionnement d’outils d’IA de pointe. Le nom de code du projet ? Stargate.

Avec l’aide de Microsoft, OpenAI pourra s’appuyer sur un supercalculateur de pointe d’ici cinq ans

Pour financer son projet, l’entreprise dirigée par Sam Altman devrait faire appel à son partenaire historique, Microsoft. Selon les premières estimations, la création de ce data center pourrait coûter entre 100 et 115 milliards de dollars, une somme 100 fois plus importante que la plupart des centres de données déjà existants. Cet investissement serait également trois fois plus conséquent que les dépenses réalisées par le géant de la tech pour ses serveurs et autres équipements pour la data.

Afin que le supercalculateur imaginé par OpenAI puisse fonctionner, celui-ci sera doté « de millions d’unités de traitement graphiques » (GPU). Pour l’heure, impossible de savoir si Microsoft utilisera ses propres GPU ou si elle se rapprochera du leader du marché des accélérateurs d’IA, à savoir Nvidia. Quoi qu’il en soit, l’achat ou la production de ces puces en grande quantité constituera la plus grande part du montant investi par la firme de Redmond pour l’élaboration de ce data center.

D’après The Information, Stargate constitue la dernière phase d’un projet divisé en cinq phases distinctes. Actuellement, Microsoft et OpenAI seraient en train de finaliser la troisième étape, leur permettant d’enchaîner sur la quatrième visant à construire un superordinateur, plus modeste que Stargate, et qui devrait être opérationnel dès 2026. Ce n’est qu’en 2028, après que le supercalculateur nouvelle génération devrait voir le jour.

Pour OpenAI, avoir accès à de telles infrastructures reste primordial pour continuer à proposer de grands modèles de langage performants à ses clients, et garder une longueur d’avance sur ses principaux concurrents. Étant étroitement lié à OpenAI, Microsoft a tout intérêt à l’accompagner financièrement pour qu’il puisse bénéficier en priorité des dernières avancées de son partenaire.