En ligne, les consommateurs se méfient de la façon dont les entreprises collectent et utilisent leurs informations personnelles.

Pour cultiver la confiance et fidéliser leur clientèle, les marques doivent donc faire de la confidentialité des données la pièce maîtresse de leurs stratégies webmarketing.

Lors d’un webinar dédié, HubSpot, la plateforme CRM évolutive pour les équipes commerciales, marketing et de service client sera accompagnée de Google pour vous aider à comprendre et naviguer les changements des réglementations de la protection des données.

Le mardi 28 juin 2022 à 11h, découvrez comment adopter une stratégie marketing privacy-first performante.

Comprendre les nouvelles réglementations en vigueur

En 2022, les données demeurent une ressource indispensable pour les marketeurs. Elles leur permettent d’analyser le comportement des internautes sur le web afin de leur proposer une expérience personnalisée sur tous les points de contact. Auparavant, la collecte de ces données ne nécessitait pas de suivre des réglementations précises. Sans le vouloir, cela était effectué aux dépens de la vie privée des utilisateurs.

Ce temps est désormais révolu. Au cours des dernières années, le règlement général sur la protection des données (RGPD) a été adopté. Cette législation européenne vise à encadrer l’utilisation des données personnelles collectées par les entreprises. En parallèle, Mozilla Firefox, Apple, Safari et plus récemment Google ont averti que leurs navigateurs ne supporteraient plus les cookies tiers.

Au cours de cet événement en ligne, les experts passeront en revue les changements des réglementations de la protection des données. Ils décrypteront chacun d’entre eux afin que vous compreniez ce qu’ils impliquent pour vos stratégies digitales.

Concevoir une stratégie marketing privacy-first

Trois spécialistes seront présents lors de ce webinar pour vous expliquer comment concevoir une stratégie marketing privacy-first : Arthur Lozet, Strategic Partner Manager chez Google, Julia Cames, Head of Marketing chez HubSpot et Ekaterina Tckhakaia, Partner Development Manager chez Google.

Pendant une heure, les intervenants vous dévoileront comment adapter la manière dont vous concevez, mesurez et activez vos actions marketing aux réglementations de protection des données. Vous découvrirez que vie privée et marketing ne sont pas incompatibles. En adoptant les comportements préconisés, votre entreprise gagnera en transparence et mettra les utilisateurs en confiance. Il s’agit d’un élément-clé de la relation client.

Durant ce webinar, vous aurez l’opportunité d’obtenir des conseils pour construire une stratégie digitale dans les règles et efficace. Celle-ci vous permettra d’augmenter vos revenus et d’atteindre de nouveaux clients, tout en respectant la confidentialité de leurs données.

Vous l’aurez compris, ces réglementations de la protection des données sont loin d’être une simple formalité. Que l’on exerce pour une PME ou un grand groupe, il est primordial de s’assurer que l’on soit conforme à ce règlement. Comprendre ce que ces changements impliquent se révèle essentiel pour adapter ses futurs plans d’action webmarketing. Pour connaître les astuces et recommandations des spécialistes de Google et HubSpot, n’oubliez pas de vous inscrire à cet événement.