Salesforce serait en pourparlers avec un des spécialistes américains de la gestion des données, Informatica, afin de le racheter. Depuis près de vingt ans, l’éditeur américain de solutions de gestion de la relation client multiplie les acquisitions dans le but de renforcer son portefeuille clients et élargir ses compétences.

Salesforce s’imagine en leader du data management

Ayant subi un fort ralentissement de son activité ces deux dernières années, Salesforce a fait plusieurs choix pour réduire ses coûts et améliorer sa rentabilité. L’entreprise a enclenché plusieurs vagues de licenciements et s’est résolue à dissoudre son bureau à Hong Kong. Elle a également décidé de suspendre pour un temps, sa stratégie visant à acquérir des start-up prometteuses ou des entreprises bien établies dans le secteur de la tech.

Toutefois, Salesforce serait prêt à faire une entorse aux mesures restrictives qu’il a déjà prises. Le groupe voit dans Informatica, une opportunité en or de devenir l’un des leaders du marché de la gestion des données. En effet, le principal concurrent du spécialiste du data management n’est autre que MuleSoft, une entreprise qui appartient à Salesforce depuis 2018 suite à son rachat pour la somme de 6,5 milliards de dollars. Si l’opération venait à se concrétiser, la firme n’aurait plus à faire face à cette concurrence et bénéficierait du savoir-faire d’Informatica pour améliorer ses produits et services.

Grâce aux solutions qu’elle met au point, Informatica est connue pour aider les entreprises à gérer leurs données sur des systèmes cloud ou sur site. Parmi ses plus fidèles clients : Unilever, Toyota ou encore Deloitte. Ne souhaitant pas passer à côté du boom de l’intelligence artificielle générative, Informatica a récemment lancé de nouveaux outils basés sur cette technologie. Une initiative qui ressemble fortement à celle entreprise par Salesforce avec sa plateforme AI Cloud.

Selon les informations du Wall Street Journal, confirmées par Reuters, le prix évoqué serait inférieur à celui de la valorisation actuelle d’Informatica. Depuis le début de l’année, ses actions ont augmenté de près de 43 %. Le titre de la société coûtant environ 38,50 dollars, celle-ci serait valorisée aux alentours de 11,3 milliards de dollars.

Si un accord venait à être trouvé entre les deux entreprises, il s’agirait de l’acquisition la plus importante de Salesforce depuis qu’elle a réussi à racheter Slack en 2021. Le groupe avait déboursé près de 28 milliards de dollars pour acquérir la messagerie professionnelle. D’après Bloomberg, l’éditeur de logiciels a racheté 117 entreprises depuis sa création. Informatica a tout le potentiel de devenir sa cent dix-huitième acquisition.