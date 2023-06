Salesforce confirme son intérêt pour l’intelligence artificielle. Le spécialiste du CRM a annoncé une nouvelle suite de produits visant à renforcer sa position sur le marché. Sa filiale Ventures a ...

Salesforce confirme son intérêt pour l’intelligence artificielle. Le spécialiste du CRM a annoncé une nouvelle suite de produits visant à renforcer sa position sur le marché. Sa filiale Ventures a aussi dévoilé que son fonds Generative AI Fund passera de 250 millions de dollars à 500 millions de dollars.

AI Cloud de Salesforce est déjà utilisé par des grandes entreprises

Appelée AI Cloud, cette nouvelle suite réunit plusieurs « logiciels pour offrir des expériences génératives fiables, ouvertes et en temps réel dans toutes les applications et tous les flux de travail ». Cette offre, accessible pour la modique somme de 360 000 dollars par an, s’appuiera sur Einstein GPT, une solution propriétaire de Salesforce. L’agent conversationnel utilise plusieurs grands modèles de langage d’OpenAI, Amazon Web Services, Anthropic, ou encore Cohere.

L’entreprise promet que cette première IA « au monde pour le CRM » contribuera à rendre chaque entreprise et chaque employé plus productifs et efficaces dans les domaines des ventes, des services, du marketing ou encore du commerce. Elle permet de fabriquer une page d’accueil personnalisée pour fidéliser la clientèle d’un commerçant. Elle écrit des courriels afin d’aider un commercial à vendre plus de produits. Salesforce a révélé que Gucci s’en est servi pour améliorer son service après-vente. Les conseillers reçoivent désormais des suggestions sur le ton qu’ils doivent utiliser pour répondre aux clients.

Pour ne pas conserver les données sensibles des clients, Einstein GPT est couvert d’une couche de confiance, nommé Trust Layer. « Cette séparation des données sensibles aidera les clients à maintenir des contrôles de gouvernance des données tout en exploitant l’immense potentiel de l’IA générative » argumente Salesforce. L’entreprise ajoute que cette couche optimise l’utilisation du bon modèle de langage pour la bonne tâche.

Outre l’annonce d’AI Cloud, le Generative AI Fund, le fonds destiné aux start-up spécialisées dans le secteur de l’intelligence artificielle, augmente son budget de 250 millions de dollars. Annoncé en mars dernier, il a déjà investi dans plusieurs entreprises comme Cohere, Anthropic, You.com, Hearth.AI, Humane et Tribble. Salesforce a participé à plus de 140 accords pour des jeunes pousses d’IA et d’apprentissage automatique. « Ça va être l’été de l’IA » en a plaisanté, ce 12 juin, Clara Shih, directrice de la division IA de Salesforce, lors des annonces.