Salesforce a annoncé, le 7 février, un partenariat avec OpenAI. À travers celui-ci, l’entreprise spécialisée dans les solutions de gestion de la relation client a présenté un logiciel intégrant ChatGPT, le modèle de langage de la société d’intelligence artificielle (IA). Intitulé Einstein GPT, il devrait permettre d’améliorer l’expérience client de ses utilisateurs, notamment en étant accessible directement depuis Slack.

Einstein + ChatGPT = Einstein GPT

Construit sur Einstein, la plateforme d’intelligence artificielle de Salesforce lancée en 2016, Einstein GPT reposera sur les données en temps réel de Salesforce Data Cloud, la solution cloud du groupe américain. Les clients pourront « connecter ces informations aux modèles d’IA avancés d’OpenAI ou choisir leur propre modèle externe pour générer du contenu ». L’entreprise cite, par exemple, des courriers électroniques personnalisés pour les vendeurs, des réponses spécifiques pour les services clients afin de répondre plus rapidement, du contenu ciblé pour les spécialistes du marketing et la génération automatique de code pour les développeurs.

Marc Benioff, président-directeur général de Salesforce, a déclaré que « le monde connaît l’un des changements technologiques les plus profonds avec l’essor des technologies en temps réel et de l’IA générative ». Il précise que « cette évolution intervient à un moment charnière où toutes les entreprises s’efforcent à se connecter avec leurs clients de manière plus intelligente, plus automatisée et plus personnalisée ».

En plus de ces cas d’utilisation comme solution de gestion de la relation client, Einstein GPT sera intégré à Tableau, MuleSoft et Slack. D’après le dirigeant de Salesforce, il s’agit d’« une autre façon d’ouvrir la porte de à l’avenir de l’intelligence artificielle pour tous nos clients ». Sur Slack, il sera possible de créer des réponses instantanées et de poser des questions sur les projets et les sujets de l’espace de travail.

Enfin, le géant a dévoilé Salesforce Ventures, un fonds de financement de 250 millions de dollars pour l’IA générative. Celui-ci lui permettra d’investir dans des start-up à haut potentiel du secteur et « stimuler le développement d’une intelligence responsable, fiable et générative ». Tant d’annonces qui permettront à Salesforce de profiter de l’engouement autour de ChatGPT.