Après avoir procédé au licenciement de 10% de ses effectifs en début d’année, l’américain Salesforce serait en passe… de recruter. L’entreprise chercherait désormais à embaucher 3300 personnes à travers différentes ...

Après avoir procédé au licenciement de 10% de ses effectifs en début d’année, l’américain Salesforce serait en passe… de recruter. L’entreprise chercherait désormais à embaucher 3300 personnes à travers différentes divisions d’après Bloomberg. Un revirement surprenant, quelques mois seulement après l’importante vague de licenciements observée chez de nombreux géants de la tech, principalement durant l’hiver 2022-2023.

« Notre tâche consiste à développer l’entreprise et à continuer à dégager des marges importantes », a indiqué Marc Benioff (CEO de Salesforce) durant une interview accordée cette semaine, à l’occasion d’un évènement annuel du groupe, organisé à San Francisco. « Nous savons que nous devons embaucher des milliers de personnes », a-t-il ajouté. On apprend du reste que ces nouvelles recrues seront réparties équitablement entre les trois principales divisions concernées par ces embauches : la branche commerciale, l’ingénierie et les effectifs attachés au service data cloud.

Accompagner la croissance observée sur certains secteurs

« Nous avons actuellement des secteurs d’activité très performants et nous voulons les développer », a pour sa part commenté Brian Millham (COO du groupe). En l’occurrence, Salesforce souhaite notamment renchérir sur l’IA au travers de son service data cloud. Ce dernier aide les clients de la firme à organiser des informations provenant de sources multiples, de manière à pouvoir les exploiter plus efficacement.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

En guise de produit d’appel, la société a d’ailleurs annoncé il y a peu que ses clients actuels pourront utiliser gratuitement certaines capacités de data cloud. L’objectif étant bien sûr de les pousser à adopter par la suite la version payante du service.

Les 3300 embauches prévues chez Salesforce ne devraient compenser que 40% des effectifs poussés vers la sortie en janvier. Un « effort » de réduction des dépenses qui a visiblement contribué à relancer la croissance et le chiffre d’affaires de l’entreprise. Le message envoyé aux actionnaires semble en tout cas avoir été bien reçu, le cours de l’action Salesforce ayant progressé de 65 % cette année, souligne Bloomberg.

Pour rappel, l’entreprise dénombrait 70 456 employés lors du décompte de fin juillet 2023. Marc Benioff a en outre indiqué avoir récemment embauché des cadres supérieurs de Snowflake et Twilio, deux groupes spécialisés dans le cloud, qui travaillaient auparavant chez Salesforce. Ces « boomerangs », d’anciens salariés partis vers d’autres horizons revenant au bercail pourraient se multiplier.