Pour tirer leur épingle du jeu, les entreprises doivent être capables de s’adapter rapidement aux besoins de leur marché et, surtout, de leurs clients. Aujourd’hui, ces derniers exigent des interactions personnalisées et cohérentes avec tous les services d’une organisation. Pourtant, l’objectif est loin d’être atteint : selon une étude menée par Salesforce, 60 % d’entre eux ont généralement l’impression de communiquer avec des services cloisonnés, et non avec une même société. Dans un tel contexte, difficile de proposer le parcours client attendu.

Avec sa solution Customer 360, Salesforce s’attaque justement à ce problème. Dans son dernier livre blanc, le spécialiste du CRM vous emmène à la découverte de cette plateforme unique qui rassemble toutes vos équipes autour du client. À la clé : une meilleure satisfaction client, un taux de fidélisation en hausse et une croissance qui s’accélère !

Le secret pour proposer un service client d’exception

Salesforce le sait bien, une vision à 360 degrés est de rigueur pour comprendre qui sont les clients, et ce, sous tous les angles de leur relation avec une entreprise. Un historique de leurs interactions avec celle-ci, les technologies qu’ils utilisent, leur secteur d’activité… Autant d’éléments qui dessinent l’histoire du client, du début à la fin. Ces données permettent de comprendre davantage leurs problématiques et préférences, et d’anticiper leurs besoins.

C’est sur cela que repose l’essence même de Customer 360. Conçue pour les sociétés souhaitant avoir une vision globale sur leurs acheteurs, elle réunit une pléthore de services : ventes, service client, marketing, e-commerce, informatique, analytique… En somme, tous les départements qui contribuent à créer une relation solide avec les clients. Les données en temps réel de chaque étape du parcours client sont regroupées à un seul endroit. Depuis celui-ci, les différentes équipes peuvent travailler ensemble pour offrir des expériences personnalisées et fidéliser leur clientèle.

Meilleure gestion de la data, collaboration simplifiée, compréhension approfondie des clients… Customer 360 apparaît comme un allié de taille pour toute entreprise moderne. Dans ce livre blanc, Salesforce vous dévoile tous les atouts que vous réserve cette puissance solution.

Quatre cas clients pour découvrir les atouts de Customer 360

Pour rapprocher un peu plus leurs équipes autour du client, bon nombre d’entreprises ont déjà adopté Customer 360. Parmi elles, L’Oréal. L’association entre beauté et technologie est au cœur du développement des 35 marques du groupe. Ce dernier mise sur ces deux piliers pour offrir des parcours exceptionnels et hautement personnalisés à grande échelle.

Proposer des expériences véritablement individualisées demande nécessairement de rassembler les données issues de chaque point de contact dans un référentiel client unique. Pour répondre à cet enjeu, le leader du secteur s’est équipé de Customer 360. Chaque brique technologique de la plateforme contribue à atteindre un objectif clé : tisser des relations plus étroites avec les clients du monde entier. Le Consumer Goods Cloud permet par exemple de gérer les démarches administratives commerciales, d’automatiser les tâches en magasin et de former les collaborateurs. De son côté, la fonctionnalité Einstein permet, grâce à l’intelligence artificielle, d’analyser les achats et les comportements des clients pour leur proposer des expériences personnalisées, comme des réductions ciblées.

La lecture de ce livre blanc vous permettra de comprendre, en profondeur, comment L’Oréal tire le meilleur parti de Customer 360 pour accélérer sa croissance. Vous aurez également la chance de découvrir les secrets d’Accor, du groupe BPCE et de Traxall pour booster leur satisfaction client. Ces quatre exemples vous permettront de mieux comprendre comment la plateforme de Salesforce peut vous aider à atteindre de nouveaux sommets.