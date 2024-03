Après de nombreux chamboulements à la tête de Slack depuis son rachat par Salesforce, c’est Parker Harris qui a récemment endossé le rôle de directeur technique de la messagerie professionnelle. L’un de ses objectifs : garantir une intégration plus profonde entre les deux plateformes. Un rôle crucial dans le lancement ...

Après de nombreux chamboulements à la tête de Slack depuis son rachat par Salesforce, c’est Parker Harris qui a récemment endossé le rôle de directeur technique de la messagerie professionnelle. L’un de ses objectifs : garantir une intégration plus profonde entre les deux plateformes.

Un rôle crucial dans le lancement du Data Cloud

Harris s’est proposé pour définir la stratégie technologie de Slack après que Cal Henderson, son cofondateur et directeur technique, a annoncé qu’il se retirait au mois de janvier. Une décision faisant suite à de nombreux départs dans la direction du logiciel. En 2022, le PDG Stewart Butterfield a quitté l’entreprise. Lidiane Jones l’a remplacé, puis a démissionné un an plus tard pour diriger l’application de rencontres Bumble.

Salesforce a fait l’acquisition de Slack en 2021 pour 27 milliards de dollars, de loin la plus importante de son histoire. Trois ans plus tard, le lien entre les deux entités semble plus formel qu’une véritable incorporation. « Le problème, c’est qu’il n’y a pas eu d’intégration de la culture Slack dans la culture Salesforce. Et à moins qu’il n’y ait un élément de cette intégration, il ne s’agit pas d’une intégration au sens propre du terme », regrettait Butterfield peu de temps avant son départ.

Et si la solution venait de Parker Harris ? Cofondateur de Salesforce aux côtés de Marc Benioff, son PDG, en 1999, il a occupé le poste de directeur technique du géant des logiciels pendant sept ans. Il a notamment joué un rôle crucial dans le changement de cap de l’entreprise en 2016, la poussant à transférer une grande partie de son infrastructure informatique dans le cloud public. Une décision qui lui a permis de lancer le Data Cloud, un élément désormais essentiel de ses opérations.

Plus d’intégrations en lien avec l’IA ?

« Je suis très enthousiaste à l’idée d’entamer ce nouveau chapitre avec Parker en tant que directeur technique de Slack, et de poursuivre son héritage en tant que l’un des grands de notre industrie », a indiqué Benioff. Les deux hommes sont en mission, et organisent depuis peu des réunions hebdomadaires portant sur les intégrations Slack et Salesforce, a confié Harris dans une interview à CNBC.

À l’instar de l’ensemble de l’industrie technologique, les deux firmes ont récemment lancé d’importants projets dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA). En mai dernier, Salesforce a annoncé Slack GPT, un outil d’IA conversationnelle destiné à améliorer la productivité des entreprises. Quelques mois plus tard, Salesforce a lancé Slack Sales Elevate, un dispositif de vente personnalisée qui intègre la plateforme Slack à Sales Cloud, présentant des capacités alimentées par l’IA.

Avec Harris pour mener la barque, de tels produits devraient voir le jour plus fréquemment. Le nouveau CTO de Slack l’assure, il veut « essayer de construire quelque chose de grand ».